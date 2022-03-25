Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 21

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ продолжают блокировать. Журналистам угрожают, страны G7 объявили о готовности отказаться от российских энергоносителей.

12:19 Австралия ввела санкции против 22 сотрудников провластных СМИ России и связанных с ними лиц. В сообщении МИД страны они названы «пропагандистами» и «распространителями дезинформации».

Санкции коснулись редакторов госканала Russia Today, «Фонда стратегической культуры», сайтов InfoRos и NewsFront. Всего же Австралия ввела санкции в отношении «32 прокремлевских пропагандистов», напомнили чиновники.

Под санкции попали, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян, ее муж и телеведущий Тигран Кеосаян, ведущая «России-1» Ольга Скабеева.

12:04 Известному кузбасскому общественнику Максиму Учватову сожгли машину. Он публикует расследования про кемеровских чиновников.

Максим Учватов — известный кузбасский активист. Его сайт «Открытый город», в частности, публикует расследования сомнительной деятельности топ-чиновников региона. Один из последних текстов посвящен бывшему мэру Ленинск-Кузнецкий Вячеславу Телегину, который сейчас возглавляет правительство Кемеровской области.

11:49 Следственный комитет РФ расследует более 10 уголовных дел о «фейках по поводу деятельности Вооруженных сил РФ», заявил глава ведомства Александр Бастрыкин агентству ТАСС. Вероятно, речь идет о новой ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

11:46 В правительстве Забайкалья признали «сбои в логистических цепочках» из-за санкций, которые привели к перебоям с поставками чековой бумаги в России.

«В регионе появляются магазины, полностью перешедшие на электронные чеки. Для большинства это пока непривычно, поэтому работают с оставшейся кассовой лентой, — рассказал вице-премьер края Александр Бардалеев. — Я хочу подчеркнуть, что электронный чек полностью приравнивается к бумажному по своему статусу. Его можно использовать, чтобы вернуть подоходный налог или бракованный, оказавшийся не по размеру товар. Это важно понять покупателю».

Федеральная налоговая служба России приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу бумажного кассового чека. За административное правонарушение грозил штраф до 10 тыс. рублей.

11:33 Япония введет запрет на экспорт предметов роскоши в Россию в начале будущей недели, заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, передает РИА Новости.

11:15 Новосибирская авиакомпания S7 Airlines планирует использовать советские самолеты Ил-86 и Ил-96, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на заседании комитета по экономической политике Совфеда.

«Сейчас S7 по моей протекции, я с [главой Минпромторга Денисом] Мантуровым договорился, забирает пять машин, два 96-х „грузовика“ и три 86-х. Будет достраивать их <…> и будем летать», — сказал Савельев.



Чиновник назвал самолеты неконкурентными из-за высокого потребления авиационного керосина, что ведет к удорожанию стоимости билетов: «Но они нормальные машины, они летают».

oruzhie.info

10:30 Более 300 сотрудников одной из компаний холдинга «Алтайлес» могут остаться без работы. Группа объяснила это позицией правительства Алтайского края по аренде земли.

Все подробности читайте здесь.

«Алтайлес» — одна из крупнейших подобных компаний Сибири. В нее входят 15 предприятий лесного комплекса Алтайского края. Они занимаются заготовкой и глубокой переработкой древесины. Общая численность занятых сотрудников превышает 4 тыс. человек. Управляющая компания «ЛХК „Алтайлес“» зарегистрирована в Барнауле и, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит тому же ООО «Содружество» и ООО «Ребрихинский лесхоз».

09:55 Томские власти попросили отсрочить маркировку биологически активных добавок на год, чтобы поддержать малый бизнес. Об этом заявил вице-губернатор региона Андрей Антонов на заседании в Совфеде.

«У нас очень много дикорастущей продукции, из которой мы производим БАДы. У нас 13 компаний на территории. И вот маркировку БАДов тоже мы просили бы отложить на год, как по другим маркировкам», — пояснил он.

Главное на утро 25 марта



• Отрезанную свиную голову в парике подкинули под дверь квартиры бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. На две ему наклеили герб Украины с надписью Judensau («еврейская свиноматка», антисемитское изображение). Судя по опубликованному снимку с камеры наблюдения, к нему приходил человек в устаревшей форме курьера Delivery Club.



«Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?», — отметил Венедиктов.

«Разумеется, всегда есть свиньи, которые готовы подложить свою голову под дверь соседу. Чаще всего такое действие так и остаётся мечтой свиньи, — прокомментировал это журналист Александр Невзоров. — Но есть режимы, которые вдохновляют свиней и дают им карт-бланш. И тогда свиньи от мечтаний переходят к действиям».

• Минюст Р Ф внес в реестр НКО — «иностранных агентов» три организации: фонд развития филантропии «КАФ», учредителя научно-популярной газеты «Троицкий вариант — наука» и петербургскую организацию «Друзья Балтики».

«Троицкий вариант — наука» — это независимая научно-популярная газета, работающая с 2008 года. В совет директоров фонда «КАФ» входил президент Альфа-банка Олег Сысуев.

• Высшая школа сценических искусств Константина Райкина приостановит деятельность с 1 апреля по 1 июня 2022 года

• «Большая семерка» (G7) заявила о готовности отказаться от российских энергоносителей.

«Мы обязуемся активно поддерживать страны, желающие постепенно отказаться от зависимости от импорта российского газа, нефти и угля», — также говорится в сообщении.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.