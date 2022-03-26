«Пенсионера» Эдуарда Кожемякина отправили на довыборы новосибирского заксобрания

© vk.com. Эдуард Кожемякин

Бывший министр социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов подал документы на довыборы в региональный парламент. Конкуренцию ему готов составить представитель КПРФ. На этом фоне в кампанию заявился кандидат от партии пенсионеров, экс-торговец алкоголем Эдуард Кожемякин.

Бывший учредитель новосибирской сети магазинов «Крепость» и экс-депутат горсовета Эдуард Кожемякин подал документы на довыборы в заксобрание по округу №8. Он выдвинулся от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (РППСС), говорится на сайте ГАС.Выборы.

Сейчас Кожемякин работает помощником депутата заксобрания от РППСС Александра Аверкина. Как писала Тайга.инфо, Аверкин мог быть связан с международным христианским движением «Новое поколение», которое Генпрокуратура РФ объявила «нежелательным» в России. Основатель церкви «Исход», входившей в «Новое поколение», Алексей Пронькин подтверждал знакомство с Аверкиным.

Признание «нежелательной» на территории РФ влечет за собой запрет на деятельность и создание структурных подразделений в России. За осуществление деятельности «иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной» на территории РФ предусмотрена уголовная ответственность (ст. 284.1 УК).

Александр Аверкин прошел в парламент в 2020 году по списку и возглавил фракцию РППСС из двух человек. До этого он был депутатом горсовета Краснообска, состоял во фракции «Единой России». Аверкин вместе со своим помощником Михаилом Бушмакиным владеет строительной компанией «Прогресстройгрупп».

Кроме того, документы на довыборы в заксобрание наконец-то подал экс-министр социального развития региона Ярослав Фролов («Единая Россия»). О его готовящемся участии в кампании Тайга.инфо написала еще месяц назад. При этом в КПРФ заявили, что Фролов еще до официального выдвижения представлялся на встречах с жителями «кандидатом» от «ЕР».

Коммунисты выставили на округ №8 директора муниципальной Баганской основнаой общеобразовательной школы Алексей Горлача.

«СРПЗП» отправила на выборы депутата мошковского райсовета, замдиректора ООО «Кубометр» Николая Завалишина.

Довыборы назначены на 20−22 мая — трехдневное голосование пройдет под предлогом «непростой» санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе. Округ №8 объединяет Убинский, Каргатский, Доволенский районы, часть Чулымского и Кочковского районов области.

Почему назначили довыборы

Округ №8 в заксобрании стал вакантным после сложения полномочий главы строительного комитета, единоросса Александра Морозова. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По словам источника, в 2019—2020 годах Морозов, как считает следствие, помог «подконтрольному ему „Коченевскому мясокомбинату“» получить грант на 41 млн рублей от областного министерства сельского хозяйства. По версии силовиков, деньги предназначались на строительство цеха и закупку оборудования для «Коченевского мясокомбината».

Ущерб оценивается в 15 млн рублей.

Александр Морозов — председатель совета директоров «Коченевской птицефабрики». Ее выручка в 2020 году составила 1,1 млрд рублей, а чистый убыток — около 500 млн. В 2021-м птицефабрика столкнулась с проблемами, остановив работу из-за роста цен на корм, технику и лекарства.

СППК «Коченевский мясокомбинат» возглавляет Сергей Осипов. Выручка кооператива в 2020 году составила лишь 7 млн рублей, чистая прибыль — 652 тыс. Осипов также был и.о. директора государственного Новосибирского речного колледжа и главой «Спортивно-оздоровительного комплекса „Зеленая Республика“», которые были учреждены облправительством., но проект не был полностью реализован.

Александр Морозов родился в 1958 году. С 1997 года избирается в новосибирское заксобрание, сейчас представляет «Единую Россию». Некоторое время он возглавлял региональное отделение партии. Морозов был избран по округу №8 и возглавлял строительный комитет регионального парламента.