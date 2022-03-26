Российский депутат захотел «денацифицировать» Казахстан

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Депутат московской городской думы предложил «денацифицировать» и «демилитаризовать» Казахстан. Страна граничит с несколькими регионами Сибири.

«Депутат Мосгордумы от КПРФ Савостьянов, предлагает включить в зону „денацификации“ и „демилитаризации“ Казахстан, Польшу, Прибалтику и Молдову. Это помимо Украины», — написал в своем телеграм-канале зампред московского «Яблока» Кирилл Гончаров.

Политик опубликовал копию письма Савостьянова, которое, вероятно, было адресовано одной из избирательниц. Из письма непонятен вопрос жительницы, но из ответа депутата следует, что он мог касаться геополитики, а также ситуации с ЛНР и ДНР.

«Я, как депутат, гражданин и патриот нашей родины разделяю вашу обеспокоенность по поводу проведения военной спецоперации и понимаю сложность сложившейся ситуации, однако, убежден, что сейчас необходимо направить все силы на возрождение нашей сильной, единой и многонациональной страны <…>. Демилитаризация и денацификация Украины обеспечит устойчивую безопасность народам России, Украины и всей Европы, а для полного процесса обеспечения безопасности РФ в зону денацификации и демилитаризации помимо Украины полагаю целесообразным включить еще Прибалтику, Польщу, Молдову и Казахстан», — говорится в письме Савостьянова.