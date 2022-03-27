Полиция рассказала о задержании игрока популярного футбольного клуба после матча с ФК «Новосибирск»

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МВД прокомментировало задержание игрока популярного любительского футбольного клуба «Амкал» после игры с ФК «Новосибирск». В ведомстве заявили, что мужчина призывал болельщиков не уходить со своих мест и запускать «волну», а также агрессивно вел себя с полицейскими и охранниками. На спортсмена составили административный протокол.

Футболиста любительского клуба блогеров «Амкал» Василия Маврина после товарищеского матча с ФК «Новосибирск» задержали за то, что он «начал вести себя неадекватно по отношению к окружающим», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области 27 марта.

«На просьбу, озвученную организаторами мероприятия посредством громкой связи после завершения встречи об окончании игры и необходимости покинуть стадион, мужчина начал призывать болельщиков запускать „волну“ и не уходить со своих мест, — заявили в ведомстве. — На просьбы и замечания сотрудников стадиона и службы охраны мужчина не реагировал, грубо выражался в их адрес».

Полицейские подошли к Маврину, когда он фотографировался с детьми после игры 26 марта. Судя по опубликованному видео в тг-канале журналиста Дмитрия Егорова, двое сотрудников набросились на Маврина, которого повалили на футбольное поле. Рядом стояли еще несколько сотрудников МВД. Позже, уже на улице, сотрудник полиции начал «предупреждать» возмущенных людей. Он схватился за кобуру табельного оружия.

В ведомстве утверждают, что Маврин агрессивно отреагировал на замечания полицейских и нецензурно выразился в их адрес. Он также отказался проехать в отдел и «оказал сопротивление» сотрудникам.

«В связи с этим к правонарушителю была применена физическая сила и специальные средства (наручники). Он был доставлен в отдел полиции №7 „Ленинский“», — рассказали в МВД.

На Маврина составили административный протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка).

Дело передадут в Ленинский районный суд.