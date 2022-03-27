Пропавшую в Иркутске восьмиклассницу нашли мертвой возле реки Ангара

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Пропавшую в Иркутске восьмиклассницу нашли мертвой возле реки Ангара
27 Мар 2022, 11:15

Под Иркутском нашли тело восьмиклассницы, которая исчезла 18 марта. Несколько дней назад ее вещи обнаружили у мемориала «Вечный огонь» рядом с областным правительством.

Волонтеры, полиция, МЧС и Росгвардия нашли восьмиклассницу в 20 км от Иркутска, вниз по течению Ангары, сообщили в пресс-службе управления СК по региону 27 марта.

«Видимых телесных повреждений на теле подростка не обнаружено. В карманах куртки находился телефон. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти несовершеннолетней», — уточнили в ведомстве.

Девочка исчезла 18 марта. Вечером того же дня она находилась возле мемориала «Вечный огонь», откуда направилась к памятнику Якова Похабова. Ее маршрут закончился на набережной. 21 марта в урне возле памятника, рядом с облправительством, нашли школьные тетради и рюкзак восьмиклассницы.

В поисках участвовали около 200 человек, писала Тайга.инфо.


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