Пропавшую в Иркутске восьмиклассницу нашли мертвой возле реки Ангара
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Под Иркутском нашли тело восьмиклассницы, которая исчезла 18 марта. Несколько дней назад ее вещи обнаружили у мемориала «Вечный огонь» рядом с областным правительством.
Волонтеры, полиция, МЧС и Росгвардия нашли восьмиклассницу в 20 км от Иркутска, вниз по течению Ангары, сообщили в пресс-службе управления СК по региону 27 марта.
«Видимых телесных повреждений на теле подростка не обнаружено. В карманах куртки находился телефон. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти несовершеннолетней», — уточнили в ведомстве.
Девочка исчезла 18 марта. Вечером того же дня она находилась возле мемориала «Вечный огонь», откуда направилась к памятнику Якова Похабова. Ее маршрут закончился на набережной. 21 марта в урне возле памятника, рядом с облправительством, нашли школьные тетради и рюкзак восьмиклассницы.
В поисках участвовали около 200 человек, писала Тайга.инфо.
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