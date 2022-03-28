Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 24

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Генпрокуратура угрожает за интервью с Владимиром Зеленским.

Главное на утро 28 марта



• Роскомнадзор заблокировал сайт мультфильма «Масяня» mult.ru, сообщил создатель сериала Олег Куваев. Решение обосновали требованием Генппрокуратуры РФ .



Последняя на данный момент, 160-я серия, вышла на под названием «Вакидзаси» 21 марта. В ее финале Масяня приходит в бункер, в котором сидит Владимир Путин, и дает ему самурайский меч со словами: «Чао. Надеюсь, навсегда». Мультфильмы о Масяне также выложены на ютьюб-канале Куваева.

• Роскомнадзор заявил, что российские СМИ не должны публиковать интервью с президентом Владимиром Зеленским, которое взяли главный редактор Медузы* Иван Колпаков, главный редактор телеканала Дождь* Тихон Дзядко, журналист и писатель Михаил Зыгарь (он также передал Зеленскому один вопрос от главреда «Новой газеты», нобелевского лауреата Дмитрия Муратова) и специальный корреспондент «Коммерсанта» Владимир Соловьев. В своем сообщении Роскомнадзор не привел никаких обоснований своих требований.



Более того, утверждается, что в «отношении СМИ, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования». Никаких обоснований также не приводится. На этом фоне решила выступить и Генпрокуратура Р Ф , которая, сославшись на «массовую антироссийскую пропаганду», захотел дать «правовую оценку содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения».

Во втором туре выборов президента Украины в 2019 году Зеленский набрал более 13,5 млн голосов (73,23% от пришедших на участки).

• Российский профсоюз журналистов и работников СМИ обратился в Следственный комитет с просьбой расследовать гибель журналистки The Insider* Оксаны Баулиной. Она погибла 23 марта под обстрелом в Подольском районе Киева.



• Минздрав РФ решил собрать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и «дружественных странах», и обратился к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные варианты аналогов этих препаратов с регионами. Об этом пишут «Ведомости».



*По версии Минюста Р Ф , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.