Дерипаска спрогнозировал боевые действия до выборов 2024 года

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Текущий вооруженный конфликт в Украине может продлиться еще два года, спрогнозировал бизнесмен Олег Дерипаска. Он напомнил, что в 2024 году должны закончиться полномочия у президентов Украины и России.

«Мне же лично всегда казалось, что этот конкретный вооруженный конфликт — это безумие (за которое нам еще долго будет стыдно перед потомками) можно было закончить три недели назад путем разумных переговоров, — написал Дерипаска в своем телеграм-канале. — Но сейчас проходит какая-то адская идеологическая мобилизация со всех сторон».



«Я так понял, что все! эти люди готовятся повоевать еще несколько лет. Ведь у всех участников конфликта есть ещё минимум по 2 года до следующих выборов (если никто не учудит досрочные). Безумный поворот», — отметил бизнесмен (орфография и пунктуация сохранены).

В 2024 году заканчиваются полномочия, например, у президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

С российским миллиардером Олегом Дерипаской связаны крупнейшие активы «Русала» в Сибири. Он и ранее призывал к «миру».

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