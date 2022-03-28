Число людей с ВИЧ может вырасти в России на 15-20%
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В России может вырасти число ВИЧ-положительных на 15-20% к 2025 году. Сейчас в стране с этим диагнозом живут 0,8% людей.
В России 0,8% населения живет с ВИЧ-инфекцией. При этом к 2025 году прогнозируется рост числа ВИЧ-инфицированных на 15-20%, сообщает Газета.ру со ссылкой на руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадима Покровского.
Напомним, в Новосибирске общественная организация «Остров» открыла сервис дистанционного тестирования на ВИЧ и гепатит C для женщин. Если результат теста окажется положительным, специально обученные консультантки помогут как можно быстрее попасть к врачу Центра СПИД.
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