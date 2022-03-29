ВТБ решил обанкротить «Обувь России» и ее основателя. Корпорация заявила о закрытии части магазинов

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Созданную в Новосибирске корпорацию «Обувь России» решили обанкротить. Группа компаний признала сложности с обслуживанием текущих обязательств и объявила об антикризисной программе, в том числе о закрытии части магазинов.

Банк ВТБ сообщил о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании ООО «ОР» банкротом. Информация опубликована в федеральном реестре юридически значимых сведений о деятельности юрлиц.

Ранее о намерении обанкротить «ОР» заявил хабаровский бизнесмен Евгений Равкин.

Более того, банк ВТБ сообщил о намерении подать иск о банкротстве главы «Обуви России» Антона Титова.

«ОР» входит в OR Group (группа «Обувь России»). Выручка компании в 2020 году составила 7,3 млрд рублей, чистый убыток — около 40 млн. ООО «ОР» принадлежит ПАО «Ор Групп», 50% акций которого владеет Антон Титов. Одним из акционеров ранее назывался и миллиардер Михаил Прохоров.

Группа компаний «Обувь России», в которую входит ООО «Обувь России», создана в Новосибирской области, где находятся основные производственные мощности. У ГК сотни магазинов по всей России, работающих под брендами Westfalika, Rossita, Lisette, S-tep и другими. В 2020 году «Обувь России», будучи одной из крупнейших новосибирских корпораций, перерегистрировалась в Москве.



Что говорят в компании: сложности с обслуживанием обязательств и закрытие магазинов

«Обувь России» признала, что «испытывает сложности с обслуживанием текущих обязательств».



«Приоритетная задача OR GROUP — обеспечить дальнейшее нормальное функционирование компании. Значительные единовременные платежи по долговым обязательствам ставят под угрозу непрерывность операционной деятельности группы, а также способность генерировать денежный поток для дальнейших выплат по облигациям, — говорится в заявлении корпорации. — Поэтому OR GROUP считает необходимым предупредить, что в связи с поступлением существенного объема требований на досрочное погашение бондов, группа не видит возможности исполнения обязательств по оферте».

С 4 по 25 марта «ОР» получила требования на досрочное погашение облигаций на сумму 442,9 млн рублей.

«В настоящее время компания совместно с Proxima Capital Group ведет активные переговоры с банками по программе комплексной реструктуризации задолженности, включающей действующие кредитные линии и выпуски облигаций, — подчеркнули в компании. — Правительство готовит меры поддержки потребительского сектора, уделяя особое внимание отечественным компаниям, работающим в данном сегменте. Учитывая то, что OR GROUP является российским производителем и продавцом обуви, одежды и других товаров, работает на рынке более 20 лет и входит в список системообразующих предприятий легкой промышленности, компания рассчитывает на достижение договоренности с основными банками-кредиторами».

OR GROUP оптимизирует розничную сеть и закрывает наименее рентабельные магазины. По последним данным, собственная розничная сеть насчитывает 451 торговую точку. Хотя еще в начале 2022 года было известно о 840 магазинах группы по всей России.

В группе утверждают, что продолжают обслуживать текущие долговые обязательства — проценты по открытым кредитным линиям и купонные доходы. Основными кредиторами являются ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк.