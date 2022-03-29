Доцента института культуры в Улан-Удэ отстранили от работы после «негативных высказываний в отношении России»

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В Улан-Удэ отстранили от работы доцента Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК) Сергея Левицкого. Поводом стала его публикация в телеграме, «содержащая негативные высказывания в отношении России».

В Улан-Удэ доцента ВСГИК Сергея Левицкого временно отстранили от работы из-за публикации в телеграме. Приказ ректора об этом Левицкий разместил у себя в фейсбуке*.

Согласно документу, Левицкого отстранили с 28 марта до окончания служебного расследования. Поводом стала публикация «на личной странице» в телеграме текста, «содержащего негативные высказывания в отношении России». Служебную записку к приказу составила проректор вуза по учебной и воспитательной работе.

«Зашла завкафедрой, сообщила студентам, что это временное отстранение, но успела поблагодарить меня за работу, тем самым попрощалась», — рассказал Левицкий.

По информации издания «Люди Байкала» ранее минкульт Бурятии уволил Левицкого с должности художественного руководителя Театра русской драмы из-за позиции по поводу «спецоперации» в Украине и после критики властей.

*Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной в стране экстремистской.

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