Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 25

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Начали арестовывать фельдшеров.

15:40 Мэрия Новосибирска попросила депутатов не рассматривать проект изменений городского бюджета на 2022 год. Традиционно, прогнозы по доходам и расходам должны были вырасти, но теперь чиновники утверждают, что динамику предсказать невозможно.

Мэр Анатолий Локоть объяснил решение «неопределенностью экономической обстановки и невозможностью в настоящий момент достоверно прогнозировать динамику поступления собственных доходов».

15:06 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении крупнейшего в стране производителя сахара — ООО «Продимекс». Компанию подозревают в «незаконной координации экономической деятельности торговых сетей, которая привела к повышению розничных цен на сахар», говорится на сайте ФАС.

«Анализ документов, а также другой информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию компанией „Продимекс“ деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса», — утверждает служба.

Речь идет о возможном нарушении ч. 5 ст. 11 ФЗ «Закона о защите конкуренции».

«Продимекс» принадлежит АО «Объединенная сахарная компания», зарегистрированному в Горно-Алтайске. Конечными бенефициарами группы назывались Игорь Худокормов (175 место в рейтинге Forbes 2019 года), Виталий Цандо и Владимир Пчёлкин.

Выручка «Продимекса» в 2020 году составила 48,6 млрд рублей, чистая прибыль — 28,4 млн, говорится в базе «Контур.Фокус».

14:59 Полиция составила два протокола по статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) на бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Дела завели из-за поста в твиттере и видеоролика, уточнила агентству ТАСС его адвокат Юлия Федотова.

14:55 В Следственном комитете заявили, что пока уголовное дело в отношении депутата омского горсовета Дмитрия Петренко не возбуждено. В МВД сказали, что прокомментирует свою позицию позже, пишет Om1.

«Мы не занимаемся этим делом, поэтому не к нам», — уточнили Тайге. инфо в СК.

14:39 Независимый депутат горсовета Омска Дмитрий Петренко задержан. В его отношении может быть возбуждено уголовное дело по статье о «распространении ложной информации об использовании ВС РФ».

Все подробности читайте здесь.

14:32 Доллар опустился на торгах ниже 88 рублей впервые с 28 февраля.

13:54 Сооружения, предназначенные для гражданской обороны, в мае проверят в Новосибирске. Информация об их расположении ограничена.

13:40 Российский магазин приложений NashStore для Android появится в России, утверждает директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков. Ранее магазин Google Play перестал поддерживать российские банковские карты «Мир».

«В России уже есть необходимая нормативная практика — предустановка приложений на новые смартфоны и возможность выбора приложений из списка. Это отличная альтернатива на ближайшее время, а возможно и единственный вариант, в случае ухода Google из России. Сейчас мы формируем экспертный совет и расширенный пул разработчиков мобильных приложений для качественной подготовки реестра», — цитирует ТАСС гендиректора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина.

Планируемая дата запуска — 9 мая.



13:24 Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство союзов биатлонистов России и Белоруссии в организации.

«Обе федерации нарушили гуманитарные обязательства федераций-членов в соответствии с Конституцией IBU. Эти нарушения наносят ущерб репутации IBU и биатлонного спорта, а их активное членство подорвет усилия IBU и его членов по продвижению своих конституционных принципов и целей», — сказано в заявлении союза.

13:07 В Улан-Удэ отстранили от работы доцента Восточно-Сибирского государственного института культуры (ВСГИК) Сергея Левицкого. Поводом стала его публикация в телеграме, «содержащая негативные высказывания в отношении России». Подробности читайте здесь.



12:35 Ассоциация «Русская сталь», объединяющая крупнейших производителей металлургической продукции в России, прогнозирует в 2022 году падение спроса на сталь на 30%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо организации первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Прогноз сделан, в том числе на фоне того, что 8 из 14 российских автозаводов приостановили свою деятельность, а снижение выпуска продукции автомобильной промышленности может составить 50%, сказано в обращении.

Металлурги выступили против предложений госкомпании «Российские железные дороги» о дополнительной индексации тарифов на величину инфляции и курсовой разницы. Ранее «РЖД» предложили ежеквартально индексировать тарифы с учетом растущей инфляции. Дополнительные доходы монополии от этих мер должны составить порядка 230 млрд рублей. Но переориентация на восточные рынки и так принесет «РЖД» дополнительно 17 млрд рублей из-за роста тарифного расстояния.

В ассоциацию «Русская сталь» входят крупнейшие российские производители металла, в том числе «Мечел», «Евраз» и «Промышленно-металлургический холдинг», у которых есть крупные активы в Сибири.

12:30 Власти Казахстана на фоне санкций в отношении России проработали альтернативные маршруты перевозки экспортных и транзитных грузов, передает ТАСС со ссылкой на министра индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбека Ускенбаева.

Экспортные грузы переориентируются на латвийские порты и на Транскаспийский международный транспортный маршрут, отметил Ускенбаев.

12:20 Агентство Bloomberg объявило о приостановке работы в России и Белоруссии.

«Клиенты в обеих странах не смогут получить доступ ни к одному из финансовых продуктов Bloomberg, включая терминал, лицензию на передачу данных, канал передачи данных и электронные торговые платформы», — говорится в заявлении агентства.



11:31 Поголовье крупного рогатого скота сократилось в Красноярском крае к марту 2022 году на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Это следует из данных Красноярскстата.

Поголовье коров снизилось на 9% до 120 тыс. «В январе-феврале 2022 года по сравнению с январем-февралем 2021 года производство молока уменьшилось на 6,5%», — рассказали в Красноярскстате.

При этом надои молока на одну корову выросли, отметили аналитики.



11:20 Канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services объявила об отмене всех поставок оборудования в Россию и приостановке инвестиций в страну из-за ситуации в Украине.

«Calfrac также отменил любые будущие поставки запчастей и оборудования в Россию. Все сотрудники Calfrac, связанные с ее деятельностью в России, в настоящее время находятся за пределами России», — подчеркнули в компании.

Ранее о прекращении работы в России заявили четыре крупнейшие мировые нефтесервисные корпорации: Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford.

11:15 Созданную в Новосибирске корпорацию «Обувь России» решили обанкротить. О намерении подать в суд заявил банк ВТБ, один из основных кредиторов.

Группа компаний признала сложности с обслуживанием текущих обязательств и объявила об антикризисной программе, в том числе о закрытии части магазинов.

Все подробности читайте здесь.

10:32 Минтранс РФ разработал законопроект о такси, по которому агрегаторы должны передавать ФСБ их данные в режиме онлайн, пишет РБК. Речь идет о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси». Для это ФСБ предлагается предоставить «автоматизированный удаленный доступ».

К какой именно информации и зачем нужно будет предоставить доступ ФСБ, в тексте законопроекта не сказано.

Кроме того, законопроект предполагает введение минимального тариф на перевозку пассажиров и багажа, ограничение количества легковых такси для каждого региона, обязанность агрегаторов открывать представительства в регионах присутствия и заключать договор с самозанятыми, а также другие ужесточительные меры.

Представитель «Ситимобилл» раскритиковала документ, особенно в текущих экономических условиях. В агрегаторе «Максим» сказали, что просто не знакомы с новой версией документа: «Странно, что очередной законопроект готовится втайне, без обсуждения с участниками рынка». А в «Яндекс.Такси» отказались от комментариев.

10:04 Российский аналог социальной сети Instagram*** — приложение «Россграм» — так и не запустили в объявленный срок. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с РИА Новости отметил, у него «есть серьезные сомнения» в проекте.

«Дело в том, что один из сооснователей сказал, что он сокурсник Павла Дурова. А ведь основатель Telegram имеет филологическое образование, плюс, по моим данным, у него такого сокурсника не было», — отметил Зыков.

«Россграм» анонсировали маркетолог Александр Зобов и Кирилл Филимонов.



Главное на утро 29 марта

• Неизвестные оставили символы Z на двери члена совета правозащитного центра «Мемориал» (Минюст РФ признал его НКО-иноагентом) Олега Орлова и наклеили его портрет с надписью «Коллаборант».

Ранее подобные символы оставляли на дверях активистов и журналистов из Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда. А главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову подбросили под дверь свиную голову.

• Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель выпустил заявление из-за прекращения выхода «Новой газеты» .

«Сегодня российская независимая газета „Новая газета“ была вынуждена прекратить свою деятельность в результате цензуры и системного запугивания российскими властями. Решение, принятое „Новой газетой“, это результат системного давления на независимые СМИ, включая зарубежные, а также социальные сети, организованного российскими властями», — отметил Боррель.

• Двоих фельдшеров скорой помощи «Центра медицины и катастроф» в Туле отправили в СИЗО по делу о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК) из-за протестных надписей в подъездах. Телеграм-канал «Осторожно новости» утверждает, что надписи гласили: «Свергни ******! Останови *****!»

• Минцифры РФ разослало операторам мобильной связи рекомендации «исключить неограниченное потребление трафика» и «сбалансировать объемы потребляемого трафика» с помощью «разумного сокращения таких объемов», пишет РБК со ссылкой на письмо министра цифрового развития Максута Шадаева. Фактически это означает рекомендацию отказаться от безлимитных тарифов.

В качестве обоснования приводится указ президента РФ от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России» в части «надлежащего функционирования сетей связи в России, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.