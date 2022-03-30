Олег Дерипаска призвал «одуматься»

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Олег Дерипаска призвал «одуматься»
30 Мар 2022, 09:16

Бизнесмен Олег Дерипаска опубликовал фрагмент статьи Льва Толстого о войне, написанной в 1904 году. Он смог опубликовать ее только за рубежом во время русско-японской войны.

Дерипаска опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент статьи Толстого «Одумайтесь!» Он не стал указывать, соотносится ли она с какими-то нынешними событиями, и вообще не сопроводил ее комментариями.

Олег Дерипаска привел следующий фрагмент: «…начинается война… и те самые люди, которые вчера еще доказывали жестокость, ненужность, безумие войн, нынче думают, говорят, пишут только о том, как бы побить как можно больше людей, разорить и уничтожить как можно больше произведений труда людей, и как бы как можно сильнее разжечь страсти человеконенавистничества в тех мирных, безобидных, трудолюбивых людях, которые своими трудами кормят, одевают, содержат тех самых мнимо-просвещенных людей, заставляющих их совершать эти страшные, противные их совести, благу и вере дела».

Лев Толстой написал статью «Одумайтесь!» в 1904 году во время русско-японской войны. В России в условиях цензуры ее невозможно было опубликовать, поэтому ее сначала выпустили в виде брошюры в Англии, а потом напечатали в лондонской газете Times. Позже статья появилась и на передовицах других изданий.

В Российской империи пресса, связанная с реакционистами во власти, опубликовала гневные материалы про Толстого, обвинив его в «антипатриотичности». «Московский ведомости» и вовсе писали, что война — это не бедствие, а «спасение».

С российским миллиардером Олегом Дерипаской связаны крупнейшие активы «Русала» в Сибири. Он и ранее призывал к «миру».


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