Тезка экс-замглавы новосибирской полиции продает элитный комплекс около резиденций полпреда и губернатора

© novosibirsk.n1.ru

Участок с санаторием премиум-класса, который выставили на продажу в Заельцовском бору Новосибирска, принадлежит Вячеславу Певневу — так зовут экс-замглавы полиции региона. Ранее его имя фигурировало в скандале с кражей миллионов из ячеек Альфа-Банка и в деле о незаконном завладении островом в Бердском заливе — еще одном курортном местечке под Новосибирском.

В марте, судя по базам сайтов о недвижимости, на продажу в Заельцовском бору Новосибирска был выставлен санаторно-курортный комплекс. Он включает два здания, готовых к эксплуатации. Стоимость лота — 620 млн рублей.

Также покупателю предлагается готовая концепция проекта. Продавцы объект называют «комплексом премиум-класса в эксклюзивном месте».



«Для вас готова концепция санаторно-курортного комплекса, в которую входят: медицинский центр, клиенты которого будут приезжать со всей России, отель премиум-класса с видом на живописный сосновый лес, ресторан с высококлассным обслуживанием, коворкинг/конференц-зал на 3 этаже, спортивный зал, благоустроенная территория с аллеями и лаунж-зонами», — говорится в объявлении на сайте N1.

Отдельно подчеркивается, что земля в этом месте «самая дорогая в столице Сибири», а соседями комплекса являются полномочный представитель президента, губернатор Новосибирской области, а также элитные коттеджные поселки.

Тайга.инфо заказала выписку на участок с указанными зданиями, его владельцами в марте 2022 года стали Вячеслав Певнев и Наталья Певнева. Ранее среди владельцев также фигурировали Александр Певнев и ООО «Империя права» (по данным, сайта List-org, учредитель — Александр Певнев). Соседний дом принадлежит «Империи права».

Имя Вячеслава Певнева последние годы появлялось в медиа в связи с парой скандальных дел. Одно из них — продажа острова в Бердском заливе под элитный коттеджный поселок. Она оказалась незаконной.

За право владеть целым островом новые владельцы заплатили чуть больше 10 млн рублей. Цена участков на острове для будущих покупателей должна была составить 200 — 350 тыс. за сотку, стоимость коттеджей — от 14 млн рублей, пояснял представитель дачного товарищества в одном из материалов СМИ, который цитировался в деле. Сообщалось о выделении более 60 участков.

Человек по имени Вячеслав Певнев купил там себе целых два участка общей площадью свыше 1,4 тыс. кв. метров всего за 100 тыс. рублей. Сделки почему-то прошли в 2018 году — тогда прокуратура уже судилась с «островитянами». И при рассмотрении дела об изъятии земли у последних владельцев на это обращалось внимание, как и на стоимость участков.

В ГУ МВД по Новосибирской области Вячеслав Певнев возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью, затем стал начальником центра по противодействию экстремизму.

В 2010—2011 годах был замначальника полиции областного ГУ МВД. А после отставки главы полиции Алексея Кириллова (который вскоре устроился в региональное правительство) Певнев некоторое время исполнял его обязанности. Но уже через несколько месяцев покинул должность по собственному желанию.

Увольнению Певнева предшествовала служебная проверка, детали которой не попали в прессу, писала Тайга.инфо. По сведениям редакции, его подозревали в подписании разрешений на специальные номера для автомобилей близких ему людей под предлогом программы защиты свидетелей. Чем закончилось дело, неизвестно.

В 2020-м экс-полицейский вернулся в информационное пространство Новосибирска с новостью о краже у него 130 млн рублей из ячейки в Альфа-Банке. Он был не единственным пострадавшим, писал сайт Anticorr.media. Банк впоследствии заявил, что проводится проверка.

В ноябре 2021-го один из пострадавших заявлял Тайге.инфо, что МВД приостановило расследование. В ходе следствия выяснилось, что в отделении банка не соблюдались правила безопасности, не всегда велась видеозапись, а доступ в помещение имели разные сотрудники.

Тайга.инфо

Читайте также:

Потерявший 130 млн в банке экс-замглавы новосибирской полиции занялся бизнесом с «серьезными людьми». Кем они могут быть

«Кооператив Остров»: кому власти отдали берег Обского моря