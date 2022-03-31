Сын мэра сибирского города с химкомбинатом стал первым замом Жириновского

© ldpr.ru. Алексей Диденко (справа)

Томский депутат Госдумы Алексей Диденко назначен первым заместителем Владимира Жириновского в ЛДПР. Лидер партии уже два месяца находится в больнице.

Высший совет ЛДПР единогласно назначил Диденко первым замруководителя центрального аппарата партии. Решение объяснили подготовкой к единому дню голосования в сентябре.



Алексей Диденко родился в 1983 году. С 2005 по 2011 годы был координатором томского регионального отделения ЛДПР, избирался в гордуму Томска. Трижды становился депутатом Госдумы Р Ф . В 2015 году баллотировался в губернаторы Кемеровской области, но разгромно проиграл Аману Тулееву.

В 2021-м переизбрался в Госдуму по Томскому округу (№181). Он выиграл у единоросса только за счет участков во Франции. В парламенте поддерживал большинство репрессивных законов последних лет. Возглавляет комитет по местному самоуправлению.

Отец Алексея Диденко — Николай — мэр томского Северска. Николай Диденко работал в администрации Новосибирска с 2004-го по 2011 год, был вице-мэром. На территории Северска находится Сибирский химический комбинат.

В начале февраля Жириновский попал с омикрон-штаммом коронавируса в Центральную клиническую больницу (ЦКБ). С тех пор он находился под наблюдением медиков. СМИ периодически сообщали об ухудшении его состояния, но в ЛДПР не раз отрицали это. В конце марта телеграм-канал Mash объявил о смерти политика, это сначала подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, но затем партия опровергла. Хотя спикер Госдумы Вячеслав Володин и признал тяжелое состояние Жириновского.