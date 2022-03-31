Еще один 20-летний иркутянин погиб в Украине
© t.me/ruslanbolotov
Военнослужащие из Иркутской области продолжают гибнуть во время «спецоперации» в Украине. Очередному было 20 лет.
Радист-разведчик 57-й отдельной роты специального назначения Эдуард Дьяконов погиб во время «спецоперации» в Украине, сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов в своем телеграм-канале.
Молодому человеку было 20 лет.
Ранее официально чиновники подтверждали гибель 18 иркутских военнослужащих. Дьяконов мог стать 19-м.
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