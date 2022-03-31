Владельцы неудавшегося концессионера новосибирского мусора займутся космическими спутниками

© Тайга.инфо
Владельцы неудавшегося концессионера новосибирского мусора займутся космическими спутниками
31 Мар 2022, 14:48

Группа «ВИС» участвует в разработке сети спутников. Корпорация, созданная в Ленингардской области, выступает участником многомиллиардных проектов с госучастием, в том числе в Новосибирской области. Например, ее дочерняя компания так и не преступила к созданию мусоросортировочных заводов в регионе, хотя соглашение было подписано шесть лет назад.

«Роскосмос, группа „ВИС“ и Роснедра разрабатывают проект группировки наблюдения, которая будет включать 14 спутников. Их выведение запланировано с 2025 по 2028 годы, сообщил советник главы Роскосмоса Николай Севастьянов», — передает ТАСС 31 марта.

ГК «ВИС», зарегистрированная в Ленинградской области, за короткое время стала одним из крупнейших господрядчиков в России. Особенность в том, что большинство ее договоров по освоению бюджета, представляют собой концессионные соглашения или другие схемы государственно-частного партнерства, не предусматривающие розыгрыша контрактов через госзакупки, писала Тайга.инфо.

В Новосибирской области дочерние структуры ГК «ВИС» заполучили концессии на строительство четвертого моста через Обь, который должен быть платным, а также на создание двух мусоросортировочных заводов и полигонов. Финансовая схема обоих проектов предусматривает компенсации из регионального бюджета в случае не достижения плановой загруженности. Корпорация также получила проект строительства семи поликлиник по схеме государственно-частного партнерства.

Отметим, что «мусорная» концессия была подписана еще в 2016 году. Но к 2022 году ни один из объектов так и не был начат. 75% концессионера — ООО «Экология-Новосибирск» — принадлежит дочерней структуре группы «ВИС».

Тайга.инфо выпустила спецпроект, в котором представляет портрет компании, превратившейся из подрядчика «Газпрома» в холдинг, которому будут должны регионы с миллионами людей.

Мы выяснили, что основатели корпорации связаны с топ-менеджерами Газпром-банка, бывшими соратниками президента Р Ф Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

Банкиры и тамплиеры из Гатчины


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