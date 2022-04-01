Вторая за день глыба льда рухнула на женщину в Новосибирске

© vk.com/act54

В Новосибирске глыбы льда продолжают падать на людей. Новой пострадавшей оказалась 51-летняя женщина.

«С крыши многоквартирного жилого дома №12 на улице Карла Маркса в Ленинском районе Новосибирска на 51-летнюю женщину упала глыба льда. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы жизни и здоровью нет», — рассказали в региональном управлении СК РФ.



Следственный комитет начал проверку.

Это уже вторая жительница Новосибирска, пострадавшая за день от падения льда с крыши. Первая попала в больницу в Первомайском районе.

