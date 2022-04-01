Дело Виссариона передают в суд

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Глава красноярской «Церкви последнего завета» и двое других ее руководителей предстанут перед судом. Им предъявили обвинение в создании организации численностью 5 тыс. человек и «психологическом насилии» над последователями.

Главное управление СК завершило расследование уголовного дела в отношении создателя «Церкви последнего завета» Сергея Торопа и двух других ее руководителей — Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с 1991 по сентябрь 2020 года Тороп, Редькин и Ведерников организовали в Красноярском крае религиозную организацию, которая насчитывала более 5 тыс. последователей. Адепты проповедовали учение «Единая вера», при этом «применяли к последователям манипулятивное групповое организованное психологическое насилие». В результате этого 16 последователям учения причинен моральный вред, шести — тяжкий вред здоровью и еще одному — вред здоровью средней тяжести.

«Кроме того, с января 2017 года по декабрь 2021 года Ведерников, являясь директором частной средней школы „Истоки“, на основании отчетов о затратах учреждения, содержащих заведомо ложные сведения о размере выплаченной работникам школы заработной платы, получил из бюджета Красноярского края субсидию в общей сумме свыше 5 млн рублей», — заявили в СК.

Торопу и Редькину предъявили обвинение по ч. 1 ст. 239 УК, пунктам «а, б» ч. 3 ст. 111 УК и пункту «г» ч. 2 ст. 112 УК (создание и руководство религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью), а Ведерникову — по ч. 1 ст. 239 УК, пунктам «а, б» ч. 3 ст. 111 УК, пункту «г» ч. 2 ст. 112 УК и ч. 4 ст. 159 УК РФ (руководство религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, мошенничество в особо крупном размере).

Дело направят суд.

Напомним, Следственный комитет насчитал до 19 потерпевших в уголовном деле, а один из фигурантов, Владимир Ведерников, пожаловался на пытки со стороны ФСБ в новосибирском СИЗО №1. В областном ГУФСИН тогда заявили, что не нашли подтверждения свидетельствам сторонника Виссариона.



Задержание Виссариона и его учеников прошло утром 22 сентября 2020 года в красноярском «Городе Солнца». Следствие считает, что они применяли к последователям «манипулятивное групповое организованное психологическое насилие (обесценивание, контроль газлайтинг, игнорирование, изоляция, шантаж и запугивание, психологическая манипуляция)». Подозреваемых этапировали в Новосибирск и арестовали. Виссарион находился в одиночной камере СИЗО №1, позже его вместе с соратниками увезли в Москву. Их обнаружили в Бутырском СИЗО, позже стало известно о переводе в московский НИИ психиатрии имени Сербского.

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