Зарегистрированный в Новосибирске Депардье: «Российский народ не несет ответственности за эксцессы своих лидеров»

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Зарегистрированный в Новосибирске Депардье: «Российский народ не несет ответственности за эксцессы своих лидеров»
01 Апр 2022, 10:21

Французский актер Жерар Депардье прокомментировал ответственность россиян за действия президента РФ Владимира Путина. Кинозвезда до сих пор зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Новосибирске.

«Российский народ не несет ответственности за безумные, неприемлемые эксцессы своих лидеров, таких как Владимир Путин», — заявил Депардье в интервью AFP.

Ранее актер сказал, что все доходы от концертов в Париже отдаст пострадавшим в Украине.

В 2013 году Депардье получил российское гражданство. Тогда же он получил регистрацию в Саранске и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном. Впрочем, он говорил журналистам, что живет в Бельгии.

Депардье получил прописку на улице Связистов в Ленинском районе Новосибирске. Его представитель заявила, что связанная с ним компания запускает бизнес в Сибири, а сам актер готовит фильм о Новосибирске вместе с «Первым каналом».

Также в 2018 году Жерар Депардье перерегистрировал свое ИП из мордовского Саранска в Новосибирск. В городе также создавались компании его менеджера Юрия Мосмана.

Бутылка французского среди полторашек: как живет новосибирская улица, где прописан Депардье


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