Новосибирская опера позвала обвинявшегося в избиении жены Башарова сыграть царя

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Новосибирский оперный театр пригласил Марата Башарова исполнить партию царя в балете «Конёк-Горбунок». В 2018 году актер оказался в центре скандала о домашнем насилии. При этом выступление певицы Анны Нетребко опера отменила после ее слов о «спецоперации» в Украине.

Роль царя в премьерных показах балета «Конек-Горбунок» на сцене Новосибирского театра оперы и балета исполнит актер Марат Башаров. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«Комедийный талант артиста наполнит спектакль новыми красками», — заявили в оперном.

Постановку балета Родиона Щедрина в хореографии Александра Радунского в театре планируют показать 12, 13 и 14 мая.

Напомним, Марат Башаров в 2018 году оказался в центре скандала о домашнем насилии. Брат актера заявлял о том, что Башаров избивал свою жену Елизавету, которой после этого понадобилась медпомощь. На побои жаловалась и первая супруга актера, передавали СМИ.

При этом выступление певицы Анны Нетребко новосибирская опера решила отменить после того, как она опубликовала заявление, в котором осудила происходящее в Украине.

На спектакль «Конек-Горбунок», заказанный лично экс-директору учреждения Владимиру Кехману, потратили более 34 млн рублей, которые заплатили компании «Возрождение», связанной с бывшим замом Кехмана, писала Тайга.инфо.



Учреждению понадобилось 647 различных нарядов, 120 пар обуви и 58 париков. Среди костюмов есть облачения для царя, бояр, цыган, «народа», «девочек», главного героя Ивана, водорослей, медуз и других персонажей.