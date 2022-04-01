Подозреваемым в жестоком убийстве жены в Красноярском крае оказался депутат от ЛДПР

01 Апр 2022, 15:44

Журналисты узнали подробности убийства жительницы Красноярского края, тело которой нашли на свалки. Подозреваемым оказался депутат от ЛДПР, связанный с лесозаготовками и перевозками грузов.

Тело 35-летней жительницы села Тасеево «с признаками насильственной смерти» нашли на свалке. По подозрению в убийстве был задержан ее 51-летний муж, сообщили в СК РФ по Красноярскому краю.

Журналисты НГС24 узнали, что погибшую звали Елена Хаконова, а ее мужем оказался депутат Тасеевского райсовета Александр Хаконов (ЛДПР).Он родился в 1971 году, имеет среднее образование, работает директором ООО «Бриз» и является секретарем постоянной комиссии райсовета по бюджету, финансам и экономическому развитию.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Хаконов также занимался бизнесом в сфере лесозаготовок. На него же зарегистрировано фермерское хозяйство.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). СК сообщил, что именно подозреваемый супруг и обратился с заявлением в полицию о ее исчезновении.


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