Десятки домов сгорели под Минусинском из-за лесного пожара
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В Красноярском крае лесной пожар перекинулся на дачное сообщество под Минусинском. Уничтожены уже десятки домов.
Пожар уничтожил 20 домов в дачном обществе на юге Красноярского края, сообщили в региональной прокуратуре. Уничтожены четыре улицы в общества «Кооператор».
«Организована эвакуация граждан из зоны пожара. Ущерб от пожара устанавливается», — уточнили в ведомстве.
Утром 2 апреля под Минусинском загорелся мусор. Огонь перекинулся на лес, а теперь угрожает жилым поселениям.
Под угрозой находятся поселок Топольки, СНТ Кооператор и Строитель, сообщили в администрации Минусинского района.
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