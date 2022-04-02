Десятки домов сгорели под Минусинском из-за лесного пожара

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В Красноярском крае лесной пожар перекинулся на дачное сообщество под Минусинском. Уничтожены уже десятки домов.

Пожар уничтожил 20 домов в дачном обществе на юге Красноярского края, сообщили в региональной прокуратуре. Уничтожены четыре улицы в общества «Кооператор».

«Организована эвакуация граждан из зоны пожара. Ущерб от пожара устанавливается», — уточнили в ведомстве.

Утром 2 апреля под Минусинском загорелся мусор. Огонь перекинулся на лес, а теперь угрожает жилым поселениям.

Под угрозой находятся поселок Топольки, СНТ Кооператор и Строитель, сообщили в администрации Минусинского района.