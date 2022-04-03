Дважды ударил в грудь и спрятал на свалке: красноярский депутат признался в убийстве жены

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Дважды ударил в грудь и спрятал на свалке: красноярский депутат признался в убийстве жены
03 Апр 2022, 08:25

Депутат райсовета из Красноярского края арестован по подозрению в жестоком убийстве супруги. Ее тело было найдено на свалке. Под давлением улик мужчина, изначально заявлявший об исчезновении жены, сознался в преступлении.

51-летний житель Тасеевского района Красноярского края арестован по подозрению в убийстве, сообщает СК РФ по Красноярскому краю.

По данным следствия, между мужчиной и его женой вечером 28 марта произошла пьяная ссора: «В ходе конфликта 51-летний злоумышленник ударил женщину рукой, после чего взял нож и нанес ей два удара в область передней поверхности грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия».

Подозреваемый вывез тело, чтобы скрыть преступление. «Мужчина погрузил тело супруги в свой автомобиль и вывез на участок местности в лесном массиве, рядом со свалкой бытовых отходов вблизи села Тасеево, присыпав снегом и ветками», — рассказали в СК.

В тот же день подозреваемый обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении супруги. Однако следователи и криминалисты обнаружили улики, под давлением которых красноярец сознался в преступлении.

Журналисты НГС24 ранее узнали, что погибшую звали Елена Хаконова, а ее мужем оказался депутат Тасеевского райсовета Александр Хаконов (ЛДПР).Он родился в 1971 году, имеет среднее образование, работает директором ООО «Бриз» и является секретарем постоянной комиссии райсовета по бюджету, финансам и экономическому развитию.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Хаконов также занимался бизнесом в сфере лесозаготовок. На него же зарегистрировано фермерское хозяйство, писала Тайга.инфо.


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