«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Омска и Барнаула в Москву

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Компания «Уральские авиалинии» отменила прямые рейсы из Иркутска, Омска и Барнаула в Москву. Ранее авиакомпания объявила, что отправит часть сотрудников в простой.

На сайте «Уральских авиалиний» невозможно купить билеты на прямые рейсы из Омска и Барнаула в Москву на апрель-май. Ближайшая возможная дата полета — 28 мая.

Пассажиры из Омска рассказали и об отмене уже оплаченных перелетов.

Кроме того, отменены и прямые рейсы компании из Иркутска. Улететь оттуда можно с пересадкой в Екатеринбурге. При этом в аэропорту Иркутска сайту «ИрСити» сказали, что «пока что рейсы отменены только на апрель».

Раннее стало известно, что «Уральские авиалинии» отправят на простой часть сотрудников, включая пилотов и бортпроводников. Решение принято «по не зависящим от работодателя причинам».

В качестве таких причин названы «сложная геополитическая ситуация», закрытие воздушного пространства стран Европы, временный режим использования воздушного пространства на юге России и ограничения на использование самолетов, отмечает издание.

По ч. 2 ст. 157 Трудового кодекса РФ простой, возникший по причинам, не зависящим ни от работника, ни от работодателя, оплачивается в размере не менее 2/3 оклада.

