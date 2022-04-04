Что будет с рынком коммерческой недвижимости в Новосибирске

© Кирилл Канин
Что будет с рынком коммерческой недвижимости в Новосибирске
04 Апр 2022, 09:58

Игроки рынка коммерческой недвижимости в Новосибирске «взяли паузу». Выручка торговых центров падает на фоне ухода части иностранных операторов.

Тайга.инфо поговорила с управляющим партнера DSO Consulting Сергеем Дьячковым о состоянии рынка коммерческой недвижимости.

«Понятно, что очень многие игроки, конечно, взяли паузу. Если говорить о рынке торговой недвижимости, очевидно, что у них проблемы с тем, что у них операторы иностранные уходят, — отметил Дьячков. — Зайди в торговый центр, посмотри на этих иностранцев, которые ушли. Естественно, выручка торговых центров падает. Что касается офисного рынка, тут ситуация другая. Потому что никто уходить особо не собирается из офисов, в Новосибирске, по крайней мере. Даже есть разговоры по типу: „Давайте строить бизнес-центры“. Но правда, больших объектов, ни на торговом рынке, ни на рынке бизнес-центров за последние пять лет не было ни одного».

«В этом смысле, рынки пришли в точку насыщения. Потом, надо понимать, что оказывается влияние на торговые центры. Переход торговли в онлайн в значительной степени снижает заполняемость объектов», — добавил эксперт.

176789«Ипотека практически прекратит существование»

При этом, по сведениям Дьячкова, доля вакантных площадей на складах в московском и новосибирском кластерах не превышает 1%. Что свидетельствует о большом спросе: «Понятно почему — потому что торговля переходит в онлайн».

«Еще есть отели, но отели очень сильно пострадали в результате пандемии, и за последние пять лет только [новосибирский девелопер] Александр Бойко ввел один отель. Хотя еще пять лет назад участники рынка, преисполненные радужных ожиданий, говорили: „А вот, мы хотим ещё построить“. Я сразу сказал: „Ребят, ничего не будет“. Ну вот — один отель за пять лет», — подчеркнул Дьячков.

По мнению эксперта, на фоне санкций и колебаний валют единственным сегментом коммерческого рынка, где видится «достаточно большой потенциал развития», остаются склады.

«Ввиду переходу розницы в онлайн, того, что складов сейчас не хватает, и того, что сейчас будет переориентация торговых потоков в Россию на Китай, здесь [в сегменте складов] потенциал достаточно большой. Хотя сейчас, ввиду спецоперационных условий, конечно, тоже на паузе», — добавил Дьячков.

Читайте также: Кто первым потеряет работу и насколько стало больше миллиардеров


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Психолог Евгения Дашкова: «Сейчас время, когда помогают социальные связи или посидеть в кипятке» Психолог Евгения Дашкова: «Сейчас время, когда помогают социальные связи или посидеть в кипятке»
Последние материалы
04 Апр, 16:12
Потепление до +17 пообещали новосибирцам
04 Апр, 15:19
Уголовное дело возбуждено в Горном Алтае из-за гибели девочки-сноубордистки
04 Апр, 13:43
Новосибирск вошел в топ-10 городов с наибольшим интересом к самозанятости
04 Апр, 11:39
«Новый фокус»: хакасские омоновцы отказались ехать в Украину
04 Апр, 11:18
«Экономочка»: какие прокладки предложили россиянкам взамен зарубежных брендов
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования