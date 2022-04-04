Что будет с рынком коммерческой недвижимости в Новосибирске

© Кирилл Канин

Игроки рынка коммерческой недвижимости в Новосибирске «взяли паузу». Выручка торговых центров падает на фоне ухода части иностранных операторов.

Тайга.инфо поговорила с управляющим партнера DSO Consulting Сергеем Дьячковым о состоянии рынка коммерческой недвижимости.



«Понятно, что очень многие игроки, конечно, взяли паузу. Если говорить о рынке торговой недвижимости, очевидно, что у них проблемы с тем, что у них операторы иностранные уходят, — отметил Дьячков. — Зайди в торговый центр, посмотри на этих иностранцев, которые ушли. Естественно, выручка торговых центров падает. Что касается офисного рынка, тут ситуация другая. Потому что никто уходить особо не собирается из офисов, в Новосибирске, по крайней мере. Даже есть разговоры по типу: „Давайте строить бизнес-центры“. Но правда, больших объектов, ни на торговом рынке, ни на рынке бизнес-центров за последние пять лет не было ни одного».

«В этом смысле, рынки пришли в точку насыщения. Потом, надо понимать, что оказывается влияние на торговые центры. Переход торговли в онлайн в значительной степени снижает заполняемость объектов», — добавил эксперт.

176789«Ипотека практически прекратит существование»

При этом, по сведениям Дьячкова, доля вакантных площадей на складах в московском и новосибирском кластерах не превышает 1%. Что свидетельствует о большом спросе: «Понятно почему — потому что торговля переходит в онлайн».

«Еще есть отели, но отели очень сильно пострадали в результате пандемии, и за последние пять лет только [новосибирский девелопер] Александр Бойко ввел один отель. Хотя еще пять лет назад участники рынка, преисполненные радужных ожиданий, говорили: „А вот, мы хотим ещё построить“. Я сразу сказал: „Ребят, ничего не будет“. Ну вот — один отель за пять лет», — подчеркнул Дьячков.



По мнению эксперта, на фоне санкций и колебаний валют единственным сегментом коммерческого рынка, где видится «достаточно большой потенциал развития», остаются склады.

«Ввиду переходу розницы в онлайн, того, что складов сейчас не хватает, и того, что сейчас будет переориентация торговых потоков в Россию на Китай, здесь [в сегменте складов] потенциал достаточно большой. Хотя сейчас, ввиду спецоперационных условий, конечно, тоже на паузе», — добавил Дьячков.

Читайте также: Кто первым потеряет работу и насколько стало больше миллиардеров