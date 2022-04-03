Кто первым потеряет работу и насколько стало больше миллиардеров. Числа недели

© Кирилл Канин
Кто первым потеряет работу и насколько стало больше миллиардеров. Числа недели
03 Апр 2022, 08:30

В Новосибирске появились новые миллиардеры, тысячи сотрудников потеряют работу, а цены на продукты резко выросли. Тайга.инфо выбрала главные числа недели.

4,7 млрд рублей

Число миллиардеров в Новосибирске выросло за год на 11% — теперь их 31. Максимальный задекларированный доход составил 4,7 млрд рублей. 384 новосибирца задекларировали доход от 100 млн до 1 млрд рублей.

1,6 тыс. человек

Новосибирский бизнес начал сокращать сотрудников. 13% малых и средних предприятий уже сократили сотрудников, еще 25% планируют это. Всего работу могут потерять около 1,6 тыс. человек. Увольнения в основном проходят в секторах торговли, производства, строительства и бытовых услуг.

51%

Тайга.инфо сравнила, как выросли цены с начала года к 25 марта. Килограмм сахара подорожал почти на 51%, бананов — на 52%, гречки — почти на 17%.

1/3 сотрудников

Около трети новосибирцев работают в удаленном формате. С 1 февраля число людей, ушедших на дистанционку, увеличилось еще на 13%. Такая тенденция характерна для меньшинства регионов России — в целом по стране наблюдается обратный процесс.

0 концертов Анны Нетребко

Новосибирский оперный театр отменил выступление певицы Анны Нетребко, которая осудила «спецоперацию» России в Украине. Нетребко должна была выступить в Новосибирске 2 июня.

Илья Кабанов, научный обозреватель Тайги.инфо (@metkere)


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