Студента томского политеха отчислили за выступление против «спецоперации»

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Студента Томского политехнического университета (ТПУ) отчислили после его участия в акции протеста. На молодого человека составили протокол о «дискредитации российской армии».

Из ТПУ отчислили Богдана Овчинникова, который учился на первом курсе магистратуры. Молодого человека задержали на одной из «несогласованных акций», передает тг-канал «Улица Бархатная».

Позже Овчинникову вменили ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, «направленные на дискредитацию использования» вооруженных сил России). Затем в университете провели внутреннюю проверку и 30 марта Овчинникова отчислили в соответствии с пунктами внутренних распоряжений и устава ТПУ, уточняет тг-канал.

В документе, оказавшимся в распоряжении «Улицы Бархатной», говорится, что учащийся нарушил пункт 3.6 «м» правил внутреннего распорядка — организация, подстрекательство к противоправным действиям (акциям), в результате чего был нарушен учебный процесс, деятельность ТПУ в целом и его структурных подразделений, участие в таких действиях (акциях).

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