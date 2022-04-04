Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 31

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Кадыров против Пескова.

11:36 Верховный суд РФ поддержал предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России, утверждает красноярский сенатор Андрей Клишас.

Ранее он сообщил, что в Госдуму внесут поправки в Уголовный кодекс о «наказании за исполнение санкций недружественных государств на территории РФ».



11:24 В Иркутске так.

Фото t. me/lpr_irkutsk

10:56 В Сибирском полпредстве президента заявили, что «в ряде регионов, в том числе в Новосибирской области, наблюдается положительная динамика снижения цен после направления запросов, проведения выездных проверок, выдачи предостережений и предупреждений торговым организациям».

По словам и.о. главы новосибирского управления ФАС России Дмитрия Сухоплюева, в Сибирском федеральном округе со 2 марта выдано восемь предостережений и четыре предупреждения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Возбуждено два антимонопольных дела по признакам «антиконкурентного соглашения, которое привело к повышению отпускных цен на сахар в Кемеровской области и Хакасии».

О том, как растут цены в Новосибирской области можете почитать здесь и здесь.



10:40 Более 30% опрошенных новосибирцев смогут занять места мигрантов, если будут улучшены условия труда. Почти половина жителей региона к таким переменам в работе все же не готовы.

10:20 Компания «Уральские авиалинии» отменила прямые рейсы из Иркутска, Омска и Барнаула в Москву до конца мая. Ранее авиакомпания объявила, что отправит часть сотрудников в простой.

Все подробности читайте здесь.

Главное на утро 4 апреля



• Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал пресс-секретаря президента Р Ф Дмитрия Пескова за его слова о патриотизме телеведущего Ивана Урганта и сказал, что «надо с этим что-то делать». При этом Кадыров «удивился», что Песков не «не прокомментировал» присвоение ему «звания генерал-лейтенанта».



«Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать, а не это ваше „не видел указа“, — пожаловался Кадыров. <…> - Странное все-таки мышление ныне. Героев не могут называть героями, генералов не называют генералами, малодушных беглецов нарекают патриотами и даже большими. Шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая. Надо с этим что-то делать».

• Администрация «ВКонтакте» заблокировала страницу главного редактора проекта Moloko Plus Павла Никулина после его поста с фотографиями из украинской Бучи. В Минобороны РФ называли фото и видео с улиц города «очередной провокацией».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал в твиттере, что «шокирован изображениями убитых мирных жителей в Буче. Крайне важно провести независимое расследование, за которым последует привлечение [виновных] к ответственности».



• В России готовят программу для репатриации специалистов-соотечественников. По данным «Известий», запросы на возвращение на родину носят «достаточно массовый характер» якобы из-за давления на россиян за рубежом. В Минпромторге РФ обсуждают дополнительные льготы для привлечения россиян.



• Латвийская газовая компания Latvijas Gāze заявила, что изучает возможность оплаты российского газа в рублях, передает РИА Новости.



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