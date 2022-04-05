Еще четверо тувинских солдат погибли в Украине

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Уроженцы Тувы продолжают гибнуть в Украине. Общее официальное число жертв из этой республики выросло до 11.

Сергек Биче-оол и Долаан Шагдыр погибли «при проведении военной спецоперации» в Украине, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в телеграме.

«У них остались семьи. Им будет оказана вся необходимая помощь», — отметил чиновник.

Звания и возраст погибших не уточнялись.

А 3 апреля Ховалыг рассказал о еще двоих: «Только вчера проводили в последний путь нашего солдата Ай-Херела Лагаановича Ланаа, мужественно погибшего в ходе спецоперации на Украине. Еще раз искренне сочувствую его родным. Пришла еще одна трагическая весть. Защищая жителей Донбасса и национальную безопасность России, смертью храбрых погиб старший лейтенант Экер Саинович Оюн».

Ранее, если верить официальным данным, было известно о девяти погибших в Украине тувинцах.