«Молодые, еще жизни не видели»: военнослужащие из сибирских республик продолжают гибнуть в Украине

28 Мар 2022, 07:04

Сибиряки продолжают гибнуть во время «спецоперации» в Украине. О новых жертвах рассказали чиновники из Тувы и Бурятии.

Рядовой Ай-Херел Куулар и младший сержант Аржаан Монгуш погибли «в ходе специальной военной операции», сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в телеграме.

«Совсем молодые, можно сказать, еще жизни не видели, от этого боль утраты сильнее», — отметил чиновник.

Ранее, если верить официальным данным, было известно о семи погибших в Украине тувинцах.

Кроме того, в Украине погиб старший сержант 11-й десантно-штурмовой бригады Амгалан Тудупов из Бурятии. Об этом сообщил паблик администрации Еравнинского района во «ВКонтакте».

«Высшее образование получил на факультете физической культуры Бурятского государственного университета в 2011 году и сразу был призван в ряды Вооруженных сил Российской Армии, после работал учителем физической культуры в школе. С 2014 года проходил контрактную службу», — сказано в сообщении о Тудупове.

«Люди Байкала» подсчитали, что на 23 марта официально было известно о гибели 40 военнослужащих из Бурятии во время «спецоперации».

По последним официальным данным Минобороны Р Ф, во время «спецоперации» погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

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