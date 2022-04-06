Стелс-омикрон начал доминировать в Новосибирской области

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В Новосибирской области доминирует новый штамм коронавируса — стелс-омикрон, заявили в Роспотребнадзоре. Его доля составляет уже около 80%.

Стелс-омикрон стал доминирующим в Новосибирской области, сообщает НГС со ссылкой на Роспотребнадзор.

В последние две недели в стране наблюдается доминирование подлинии BA.2 варианта омикрон — его доля составляет уже около 80%. Его называют стелс-омикроном. Второе место занимает подлиния BA.1 — вариант, который распространился в конце января, на который приходится около 12%, уточнили в ведомстве.

«Ситуация по геновариантам коронавируса в Сибири, Новосибирской области полностью соответствует общей картине в стране», — рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

Ранее стелс-омикрон, который отличается высокой заразностью, накрыл Красноярский край. Его обнаружили в 2/3 проб, писала Тайга.инфо.