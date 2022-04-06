Обанкроченный новосибирский оборонный завод продали вчетверо ниже заявленной цены

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15-й Центральный авторемонтный завод Минобороны РФ продали в Новосибирске. Проектом занимался племянник президента РФ Владимира Путина. Экс-директора признали виновным в хищении сотен миллионов рублей, а само предприятие обанкротилось.

Имущественный комплекс 15-го Центрального авторемонтного завода (ЦАРЗ-15) в Новосибирске ушел с молотка. Его выставляли на торги сначала за 850 млн, потом — за 424,14 млн рублей, но продали только за 212 млн, говорится в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

На торги выставляли производственные корпуса предприятия в микрорайоне ОбьГЭС на улице Варшавская, котельные, казарму-общежитие, контрольно-пропускной пункт, магазин на территории завода и земельный участок площадью около 24 га. Также в лот вошло около 2 тыс. единиц оборудования.

При этом рыночная стоимость только земельного участка в апреле 2021 года, когда комплекс первый раз выставили на торги, оценивалась в 323,5 млн рублей. Главный производственный корпус — около 200 млн, цех большегрузных машин — более 100 млн.



Отметим, что часть имущества продавалась всего за 1 рубль, например два трактора, топливные колонки, мебель, тренажеры для занятия спортом, фитобочка и даже кедровая мини-парная.

Предприятие выкупило новосибирское ООО «УК „114 Ремонтный завод“». Судя по отчетности в «Контур.Фокус», компания фактически не ведет никакой финансовой деятельности. Она с 2015 года принадлежала Михаилу Яковлеву, а в феврале 2022 года, то есть перед торгами по «ЦАРЗ-15», фирма досталась Татьяне Соломатиной, а затем перешла Андрею Никанорову, у которого иркутский ИНН.

Андрей Никаноров — экс-совладелец московского ООО «Лусан Групп» и омского «Производственно-коммерческого предприятия „Магистраль“», а также директор московского ООО «Ангара» и «ЦОД „Ангара“» в Иркутской области.

Гендиректор «УК „114 Ремонтный завод“» — Матвей Соломатин. Он известен тем, что выдвигался на конкурс по назначению мэра Барнаула. Кроме того, он возглавляет охотничье-рыболовный потребительский кооператив «Природа» в Рубцовске Алтайского края, среди учредителей которого есть застройщики. Соломатин также был конкурсным управляющим во время банкротства многих компаний в Приморье и Алтайском крае. Более того, именно Соломатин был управляющим во время процедуры банкротства ОАО «114 ремонтный завод», в которое был приватизирован «114 ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего» Минобороны РФ в Мошковском районе Новосибирской области. Формально ООО «УК „114 Ремонтный завод“» не значится правопреемником этого предприятия Минобороны, но они связаны, как минимум, через Соломатина.

ЦАРЗ-15 и племянник Путина

Собственником «ЦАРЗа», занимающегося в том числе переоборудованием и ремонтом военных грузовиков, было Минобороны Р Ф . С 2009 года завод входил в состав «Оборонсервис», им управляет учрежденное холдингом АО «Спецремонт». В начале 2014 года предприятие хотел приобрести «Уралвагонзавод», ФАС разрешила компании под руководством Олега Сиенко управлять новосибирским заводом, но предприятием по-прежнему управлял «Спецремонт». В 2018 году завод признали банкротом.

В декабре 2013 года 15-й ЦАРЗ ненадолго оказался в центре внимания федеральных СМИ из-за «спора» бизнесмена Романа Путина и Василия Юрченко, возглавлявшего тогда Новосибирскую область. Юрченко рассказал журналистам, что он назначал Путина своим советником по проекту развития завода, «но тот не смог его реализовать», поэтому был освобожден от должности. Бизнесмен ответил в фейсбуке, что «не имел никакого отношения к данному проекту». Роман Путин приходится племянником президенту РФ Владимиру Путину.

Тайга.инфо рассказывала, что весной 2017 года на предприятии начались массовые сокращения. Летом 2017-го московская компания «Коммерция и консалтинг» подала заявление о банкротстве предприятия из-за долга в 6,5 млн рублей. В январе 2019 года «15 ЦАРЗ» признан банкротом, позже в дело вступила ФНС России с заявлением о долге в размере 506,4 млн рублей.

В 2020-м Октябрьский районный суд Новосибирска признал виновными экс-директора «ЦАРЗа» Виктора Романова, бывшего начальника строительного отдела предприятия Сергея Неворотова и директора ООО «Лайтек» Дениса Стецурина виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Они похитили около 330 млн рублей, выделенных на реконструкцию предприятия. Романову и бизнесмену Стецурину дополнительно вменяли ст. 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных криминальным путем), но по этой статье их освободили от ответственности по истечению сроков давности.

Отец Стецурина — генерал-майор Александр Стецурин. В начале 2000-х годов возглавлял автомобильную службу Сибирского военного округа, в 2010 году он оказался под следствием и получил срок за растрату.