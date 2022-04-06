Военком заявил о 50 «добровольцах» из Забайкалья в Украине

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Военком заявил о 50 «добровольцах» из Забайкалья в Украине
06 Апр 2022, 10:20

Военный комиссар Забайкалья рассказал, что около 50 жителей региона отправились «добровольцами» на «спецоперацию» в Украину. Причем заявлялись люди разных возрастов, в том числе и старше 60 лет.

Около 50 забайкальцев отправились добровольцами в Украину для участия в «спецоперации», сообщил во время пресс-конференции 6 апреля военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов.

«Желающих много, цифр не могу назвать. У нас из Забайкалья отправилось в качестве добровольцев около 50 человек. Два самолета уже улетело», — цитирует Шувалова «Чита.ру».

По словам военного комиссара, добровольцами заявлялись люди разных возрастов, в том числе и старше 60 лет. Всех их направили военно-транспортной авиацией в Ростов. Там с добровольцами проводят занятия по воинской подготовке, а после распределяют по воинским частям.

Многие из заявившихся проходили службу в горячих точках в Чечне и Афганистане. Некоторым из добровольцев по их просьбе выдали флаг Забайкалья, уточнил Шувалов.

Ранее военкоматы Новосибирской области заявили наборе добровольцев в Украину. На «спецоперацию» оформляют мужчин от 40 до 60 лет, писала Тайга.инфо.


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