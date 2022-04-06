Красноярский военком отказался говорить о потерях в Украине, потому что это «пошло»

© youtube.com. Андрей Лысенко
Красноярский военком отказался говорить о потерях в Украине, потому что это «пошло»
06 Апр 2022, 09:22

Главный военком Красноярского края Андрей Лысенко отказался говорить журналистам о потерях уроженцев региона во время «спецоперации» в Украине. Власти уже несколько недель не отчитываются о погибших даже в прежнем режиме сообщений о единичных смертях.

«Для меня лично как для военного комиссара любой погибший парень — это очень много. Это трагедия не только для родителей, это трагедия для всех нас. И это моя личная трагедия, потому что я лично их отправлял в армию. Я чувствую за них ответственность. Поэтому от цифр, сколько у нас погибло, сколько красноярцев ранено… мы не ведем такую статистику. Я считаю, что это в какой-то мере пó‎шло», — цитирует Лысенко НГС24.

Лысенко утверждает, что «непорядочно и неприлично спрашивать про статистику».

По последним официальным данным властей Красноярского края и муниципалитетов, известно о 10 погибших в Украине уроженцах региона. При этом, по наблюдениям журналистов, чиновники уже несколько недель не отчитываются о смертях.

«Вы знаете, это не значит, что их [погибших] больше не будет. Идут боевые действия, к сожалению. К сожалению, на <…> и во время боевых действий гибнут люди», — признал военком. 

Последний раз Минобороны говорило о потерях 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Психолог Евгения Дашкова: «Сейчас время, когда помогают социальные связи или посидеть в кипятке» Психолог Евгения Дашкова: «Сейчас время, когда помогают социальные связи или посидеть в кипятке»
Последние материалы
06 Апр, 15:22
Мониторинг Тайги.инфо: ищем самые низкие цены на яйца, колбасу, куриные бедра и рыбу
06 Апр, 14:37
Издатель алтайской газеты первым в России попал под дело о призывах к санкциям
06 Апр, 13:17
Главным в ЛДПР после смерти Жириновского становится томич
06 Апр, 13:10
Дорога в Монголии откроет для регионов Сибири рынок Китая — власти
06 Апр, 13:08
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования