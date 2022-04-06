Красноярский военком отказался говорить о потерях в Украине, потому что это «пошло»

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Главный военком Красноярского края Андрей Лысенко отказался говорить журналистам о потерях уроженцев региона во время «спецоперации» в Украине. Власти уже несколько недель не отчитываются о погибших даже в прежнем режиме сообщений о единичных смертях.

«Для меня лично как для военного комиссара любой погибший парень — это очень много. Это трагедия не только для родителей, это трагедия для всех нас. И это моя личная трагедия, потому что я лично их отправлял в армию. Я чувствую за них ответственность. Поэтому от цифр, сколько у нас погибло, сколько красноярцев ранено… мы не ведем такую статистику. Я считаю, что это в какой-то мере пó‎шло», — цитирует Лысенко НГС24.

Лысенко утверждает, что «непорядочно и неприлично спрашивать про статистику».

По последним официальным данным властей Красноярского края и муниципалитетов, известно о 10 погибших в Украине уроженцах региона. При этом, по наблюдениям журналистов, чиновники уже несколько недель не отчитываются о смертях.

«Вы знаете, это не значит, что их [погибших] больше не будет. Идут боевые действия, к сожалению. К сожалению, на <…> и во время боевых действий гибнут люди», — признал военком.

Последний раз Минобороны говорило о потерях 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.