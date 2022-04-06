Выдавший разрешение «Зимней вишне» вице-мэр получил госконтракт на школу почти за 2 млрд

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Государственный контракт на строительство школы в Новокузнецке получила новосибирская компания. Ее возглавляет бывший вице-мэр Кемерова, подписывавший разрешение на эксплуатацию торгового центра «Зимняя вишня», в котором из-за нарушений правил безопасности погибли 60 человек.

Министерство строительства Кемеровской области объявило конкурс на возведение школы в Центральном районе Новокузнецка. Начальная цена составила 1,81 млрд рублей, говорится на сайте госзакупок.

Школа запланирована на 1225 учащихся. В ней должен быть предусмотрен «универсальный спортивный блок».

На конкурс заявилась только одна компания — новосибирское ООО «Строительное управление РСТ». Она же получила контракт по максимальной цене.

ООО «Строительное управление РСТ» принадлежит Александру Степанову и Максиму Захарову, а возглавляет ее Андрей Калинин. Последний — это бывший вице-мэр Кемерова, который связан с девелоперским бизнесом и «УГМК-Холдингом».

Именно Андрей Калинин выдавал разрешение на ввод в эксплуатацию торгового центра «Зимняя вишня» в 2014 году. Здание, как выяснилось, было построено с многочисленными нарушениями, и в 2018 году сгорело — погибли 60 человек, большинство из которых были детьми. Но Калинин не стал подозреваемым по многочисленным уголовным дела «Зимней вишни», его сделали лишь свидетелем.

Одной из совладелец «Строительного управления РСТ» также была Яна Сибиль, связанная через одну из своих бизнес-партнерок с бывшим вице-губернатором Кузбасса Антоном Сибилем. Он был заочно арестован в сентябре 2021 года по делу о злоупотреблении полномочиями. Среди бывших партнеров Яны Сибиль нашлась, например, и Ольга Макина, экс-супруга другого бывшего вице-губернатора Максима Макина.

Это не первый крупный госконтракт «Строительного управления РСТ» именно на детские учреждения в Кузбассе. Только в 2020-м компания заполучила тендер на школу в Кемерове за 1 млрд рублей, на детский сад в Юрге (220 млн) и школу в Юрге (максимальная цена контракта была около 800 млн рублей, но после допсоглашений объект подорожал до 1 млрд).

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