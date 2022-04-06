Тувинские солдаты продолжают умирать в Украине

Уроженцы Тувы продолжают гибнуть в Украине. Общее официальное число жертв из этой республики выросло до 13.

Сайдаш Кыргыс и Андрей Андреев погибли в Украине, сообщило тувинское госиздание «Тува онлайн». Об их смерти написал в телеграме глава республики Владислав Ховалыг.



Чиновник не уточнил звания и возраст погибших. На опубликованных им фотографиях нет знаков отличия.

Ранее, если верить официальным данным, было известно об 11 погибших в Украине тувинцах.

На этом фоне Ховалыг рассказал в своих соцсетях о том, что из республики отправились новые потенциальные участники «спецоперации»: «Сегодня [6 апреля] мы проводили наших добровольцев, которые по зову своего сердца решили оказать помощь жителям Донбасса в зоне боевых действий. <…> Золотой фонд народа Тувы».