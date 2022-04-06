Лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался. Он попал в больницу еще в начале февраля с омикрон-штаммом коронавируса.

«После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский», — написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале 6 апреля.

Первый раз о смерти политика сообщалось 25 марта. Но тогда и партия, и Володин отрицали это.

В начале февраля Жириновский попал с омикрон-штаммом коронавируса в Центральную клиническую больницу (ЦКБ). С тех пор он находился под наблюдением медиков. СМИ периодически сообщали об ухудшении его состояния, но в ЛДПР не раз отрицали это.

Владимир Жириновский родился в 1946 году.

Руководитель аналитического отдела Тайги.инфо Алексей Мазур уже давал прогноз о том, что будет с ЛДПР в случае ухода Жириновского. Приводим его слова:

Конечно, если Владимир Вольфович выбудет из политики, у ЛДПР наступят «черные» времена. Скорее всего, она как партия перестанет существовать. Разве что уж совсем нагло будут ей «рисовать» какие-то проценты.



Все годы своего существования ЛДПР выполняла очень важную функцию. С одной стороны, надо отметить гениальность Жириновского как политика. В каком-то смысле, если бы он был реальный борец за власть, думаю, что в девяностых он мог бы прийти к власти. Если бы всерьез этим занимался. Другое дело, что его задача — не прийти к власти, а иметь фракцию, распределять мандаты и постоянно быть звездой телеэфиров.



Если вдуматься, ЛДПР — это гениально. Кто голосует за ЛДПР? Те, кто всем недоволен. Люди, которые явно против всего происходящего, и достаточно радикально. Вот они голосуют за ЛДПР, потом приходит Жириновский со своими «соколами» в Госдуму, а там по всем вопросам голосует так, как надо Кремлю. При этом, когда Жириновский выходит на трибуну, он режет «правду-матку», он гениально это делает, за счет этого и получает голоса.



С другой стороны так прямо обвинять в глупости людей, которые голосуют за ЛДПР, тоже сложно. Будем честны, от того, как голосуют эти фракции — ЛДПР, «СР», даже коммунисты — ничего не зависит. У «ЕР» все равно большинство. А то, что один человек время от времени выходит на трибуну и говорит правду — это тоже немало.