Главным в ЛДПР после смерти Жириновского становится томич

© Соцсети. Алексей Диденко

Формальным лидером ЛДПР после смерти Владимира Жириновского, судя по партийной иерархии, становится депутат Госдумы Алексей Диденко. Он представляет в парламенте Томскую область.

О смерти Жириновского официально стало известного 6 апреля. Хотя сообщения в СМИ появлялись и раньше, но их отрицали. Жириновский занимал в партии должность председателя и главы высшего совета ЛДПР.

Первым замом Жириновского в высшем совете недавно стал Алексей Диденко. До этого пост занимал Сергей Каргинов.

Алексей Диденко родился в 1983 году. С 2005 по 2011 годы был координатором томского регионального отделения ЛДПР, избирался в гордуму Томска. Трижды становился депутатом Госдумы Р Ф. В 2015 году баллотировался в губернаторы Кемеровской области, но разгромно проиграл Аману Тулееву.

В 2021-м переизбрался в Госдуму по Томскому округу (№181). Он выиграл у единоросса только за счет участков во Франции. В парламенте поддерживал большинство репрессивных законов последних лет. Возглавляет комитет по местному самоуправлению.

Отец Алексея Диденко — Николай — мэр томского Северска. Николай Диденко работал в администрации Новосибирска с 2004-го по 2011 год, был вице-мэром. На территории Северска находится Сибирский химический комбинат.

В то же время Жириновский также возглалял фракцию ЛДПР в Госдуме. Там его замом числится Ярослав Нилов.

UPD (18:42) Врио главы фракции ЛДПР в Госдуме стал не Нилов, а Леонид Слуцкий. Его обвиняли в домогательствах к журналисткам Екатерине Котрикадзе, Дарье Жук и Фариде Рустамовой. Встреча Жук и Слуцкого была записана на диктофон. Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в действиях депутата.