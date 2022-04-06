Мониторинг Тайги.инфо: ищем самые низкие цены на яйца, колбасу, куриные бедра и рыбу

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Мониторинг Тайги.инфо: ищем самые низкие цены на яйца, колбасу, куриные бедра и рыбу
06 Апр 2022, 15:22

Тайга.инфо и Тайга.Ресёч запустили спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В новом выпуске рассказываем, сколько стоят яйца, куриные бедра, рыба и колбасные изделия.

Мониторинг проводился 4 апреля до 12:00 в 20 торговых точках во всех районах города.

Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость. 

В инфографике красным обозначена самая высокая цена , зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.

Средняя стоимость килограмма куриных бедер в анализируемых магазинах была 204,02 рублей.

Наиболее высокая цена на 10 яиц выбранной категории составила 99,45 рублей. 

Разница между самой низкой и самой высокой стоимостью килограмма молочных сосисок — 1,8 раза.

Килограмм «Докторской» обойдется новосибирцам в сумму от 287,63 рублей до 459,74 рублей.

Для мониторинга выбиралась рыба минтай вне зависимости от упаковки и наличия или отсутствия головы. Самый дешевый вариант удалось найти за 140,69 рублей.

Наиболее доступный набор из всех позиций мониторинга, по данным на утро 4 апреля, стоил 1116,18 рублей.

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