Находящегося под уголовным делом омского независимого депутата арестовали за демонстрацию «нацистской символики»

© bk55.ru

Независимого омского депутата Дмитрия Петренко отправили на 7 суток в спецприемник. Ранее на него завели уголовное дело о «фейках про ВС РФ» и запретили пользоваться интернетом, а теперь арестовали по административной статье за «демонстрацию нацистской символики».

Октябрьский районный суд Омска арестовал на семь суток независимого депутата Дмитрия Петренко. Ему вменяют ст. 20.3 КоАП (демонстрация нацистской символики), передает «Омское гражданское объединение».

По данным тг-канала, поводом стал пост Петренко, где он сравнил символику, которую рисуют на российских танках в Украине, с эмблемой «отрядов охраны» Гитлера.

При этом ранее против депутата возбудили уголовное дело по ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверных сообщений ложной информации об использовании ВС РФ) и отпустили под запрет определенных действий.

Судья Надежда Погребная запретила Петренко покидать квартиру с 22:00 до 6:00, пользоваться интернетом и другими средствами связи и общаться с журналистами.

Петренко преследуют за публикацию о разрушенном Мариуполе в его телеграм-канале, писала Тайга.инфо.



Дмитрий Петренко прошел в горсовет Омска при поддержке КПРФ и работал во фракции. Но в 2021 году его исключили из партии под предлогом работы «против партии» и ее кандидатов.