Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 27

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют.

14:58 На жителя красноярского города Назарово, активиста Яна Шикина составлено два протокола по статье о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) за публикации в социальных сетях. Об этом он сообщил ОВД-Инфо**.

«По словам Шикина, публикацию во „ВКонтакте“ обнаружили сами полицейские, а протокол за другую публикацию в социальной сети „Одноклассники“ составили после заявления местных жителей», — пишет издание.

Шикин был первым секретарем назаровского райкома КПРФ. Но его сняли с должности в марте 2021 года. «Мы идем дальше, наша цель ломать Едро и заставлять чиновников работать. Скоро будут выборы, помните, ни одного голоса Едру», — говорил после увольнения Шикин перед началом думской кампании.



14:19 Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев обозвал Абхазию «мандариновой республикой».

«Если Абхазия не хочет входить в состав России, значит должна готовиться вернуться в состав Грузии. По другому в наше время мандариновые республики не выживают», — написал он в своем телеграм-канале (орфография сохранена).

Матвеев — зампред комитета парламента по региональной политике и местному самоуправлению.

13:49 В Красноярске полиция задержала журналистку НГС24 Марию Антюшеву. Причиной могли стали ее посты в соцсетях.

«Мне оформляют административку по 20.3.3 КоАП, дискредитация вооруженных сил РФ», — рассказала Антюшева.

13:37 Новосибирское заксобрание потребует от федеральных властей исключить НДС из коммунальных тарифов при оплате населением. По словам зампреда строительного комитета Вадима Агеенко (КПРФ), 1/5 платежей фактически перечисляет государству в виде налога на добавленную стоимость.

НДС — это федеральный налог, поэтому для его отмены нужен законопроект РФ. Спикер заксобрания Андрей Шимкив («ЕР») уже поддержал обращение Агеенко, но письмо отправят позже.

«С целью поддержания платежеспособности населения и предотвращения возможного роста социальной напряженности в РФ в сложный период действия санкций, которые неизбежно вызовут рост цен на различные группы товаров и услуг, предлагаем принять меры к „замораживания цен“ на коммунальные услуги для населения на ближайшие два-три года на уровне 2022 года. С этой целью предлагаем внести изменения в ст. 149 НК РФ и освободить от уплаты налога на добавленную стоимость на три года ресурсоснабжающие организации, предприятия коммунального комплекса, поставщиков тепловой и электрической энергии, газоснабжающие организации, организации, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение <…>», — говорится в проекте обращения.

13:28 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) спрогнозировал падение ВВП России в 2022 году на 10%. А в следующем году валовый внутренний продукт покажет нулевой рост, считают аналитики.



13:14 Над Новосибирском несколько раз пролетели истребители МиГ-31, сообщили Тайге. инфо читатели.



13:09 В России впервые аккредитовали дипломата от правительства запрещенной в России же террористической организации «Талибан». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

12:54 Более 50% малых и средних компаний России остановили подбор новых сотрудников, передает ТАСС, ссылаясь на результаты опроса.



11:40 Австралия отменит режим наибольшего благоприятствования в торговле для России и Белоруссии.

10:45 Россия согласна принимать платежи за газ от европейских партнеров в евро через Газпромбанк, который будет их конвертировать в рубли, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт по итогам телефонных переговоров президента Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее Путин объявил, что Россия перейдет на продажу газа «недружественным» странам в рублях. Представители различных государств усомнились в целесообразности решения и способах его реализации.

Совет директоров Газпромбанка возглавляет соратник Путина по мэрии Петербурга Алексей Миллер (предправления «Газпрома»). В совет директоров также входят Юрий Шамалов (брат Кирилла Шамалова, которого называли предполагаемым зятем Путина до 2018 года), однокурсник экс-президента и замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев, сын экс-главы администрации президента Сергея Иванова Сергей и другие.

10:32 Глава Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Валентин Пармон уверен, что в нынешние времена очень важна «научная дипломатия» и сохранение исследовательских коллабораций. «Важно поддерживать и при возможности развивать сотрудничество с учеными не только дружественных России стран», — заявил он на общем собрании СО РАН (цитата по «Науке в Сибири»).

10:21 Подавляющее большинство россиян решили отказаться от крупных трат, таких как покупка квартиры или автомобиля. Кроме того, жители готовы отказываться от путешествий, ресторанов, гаджетов и доставки готовой еды, свидетельствуют результаты опроса, проведенного образовательной компанией MAXIMUM Education и СК «Росгосстрах жизнь», передает ТАСС.



Главное на утро 31 марта



• Федеральная антимонопольная служба подготовила законопроект о полном запрете валютных контрактов в России. Документ запрещает определять цену контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках, пишет РБК.



Все договоры, которые уже заключены, нужно изменить в течение 30 дней с момента официального опубликования закона. Минфин РФ уже поддержал законопроект.

• Часть журналистов РБК отправляют в отпуск. Три источника Медузы* связали это с давлением со стороны властей. «Стало невозможно работать, пугают уголовками постоянно», — сказал один из них. Он добавил, что у редакции уже есть одно предупреждение от Роскомнадзора и сотрудники ожидают второго. Два таких предупреждения в течение года являются основанием для отзыва лицензии СМИ. По словам другого журналиста, им сказали, что в последнее время даже социальные заметки вызывают «острую реакцию» (со стороны администрации президента РФ, предположил источник издания) и что «надо переждать».

Главный редактор РБК Петр Канаев заявил, что никто из сотрудников РБК не ушел в незапланированный или вынужденный отпуск: «Но сейчас почти все новости и весь трафик — про Украину, другой повестки мало. Поэтому я просто предложил редакторам спросить у журналистов из отделов, у которых сейчас загрузка меньше, чем обычно, если кто хочет — чтобы пользовались возможностью сходить в отпуск. Странно, если это кто-то интерпретировал по-другому, обычно мы друг друга понимаем».

• Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пообещал в ближайшее время сделать «юридические шаги» для вступления в состав России. Он и ранее обещал войти в Россию.

Бибилов сказал, что «Россия — историческая родина» для Южной Осетии. «Русский мир отстаивает сегодня интересы тех, кто ему привержен, тех, кто выступает против нацизма», — уверен он.

• Представители США и ЕС заявили о намерении добиваться расширения числа стран, которые вводят санкции против РФ.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.