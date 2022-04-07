Новосибирский минсельхоз хочет морковных посадок от жителей

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Новосибирские власти признали наличие дефицита по овощам открытого грунта. Минсельхоз объяснил это тем, что люди перестали проводить посадки на огородах, потому что покупать было выгоднее.

Рост цен на овощи, зерно и курятину в Новосибирской области продолжится из-за увеличения стоимости логистики и проблем с импортом. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

«Удержать цены на уровне не удастся однозначно. Объективные предпосылки есть к тому, что будет удорожание себестоимости зерновых культур. И то же птицеводство — есть импортные компоненты. И здесь, помимо удорожания логистики, есть определенная курсовая разница», — цитирует министра НГС.Новости.

Основные поставщики семян всех культур заявляют об увеличении цены примерно на 20−30%, производители средств от вредителей — около 10%.

«Предприятие долго не может работать, когда рентабельность отрицательная. Это неизменно приведет к банкротству. Здесь будем договариваться, смотреть, анализировать. Но в целом однозначно могу сказать, что какого-то коллапса и дефицита ни по одному из видов продукции не будет — это точно, — считает Лещенко. — Но по овощам открытого грунта у нас сейчас дефицит. Он вызван тем, что люди перестали выращивать на своих приусадебных участках, на дачах овощи. Потому что посчитали, что выгоднее купить».

Министр рассказал об увеличении посевных площадей, но сказал, что это не сможет перекрыть снижение, «которое происходит в личных подсобных хозяйствах»: «Граждан нужно каким-то образом мотивировать, чтобы хотя бы морковку вырастили».

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