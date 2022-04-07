Иркутский военком не стал говорить о потерях в Украине из-за их «незначительности»

© aisttv.ru. Евгений Фуженко

Главный военком Иркутской области Евгений Фуженко отказался говорить журналистам о потерях уроженцев региона во время «спецоперации» в Украине. Он не стал этого делать из-за того, что цифра «не столь значительна».

«Мы не только отслеживаем, мы занимаемся захоронением данных военнослужащих, которые достойно и до конца выполнили свой воинский долг. Все эти мероприятия траурные освещаются практически во всех СМИ, как в региональных, так и в районных, там, где проходят эти мероприятия. Поэтому цифру я вам называть не буду, она не столь значительна, как многие думают», — цитирует Фуженко «Ирсити».

Но, отвечая на вопрос журналистов о том, сколько всего уроженцев Иркутской области участвует в «спецоперации», военком ответил, что их «достаточно большое количество», но точную цифру назвать невозможно.

«Просто не можем отследить этого, — признал Фуженко. — Потому что молодой человек, мы его направляем для прохождения службы в одно место, а он может заключить контракт и быть направлен для прохождения дальнейшей службы в совершенно другое. Поэтому эти все перемещения внутри округов, тем более других округов, мы просто физически не в состоянии отследить. Достаточно большое количество молодых людей и с нашей области находятся там и выполняют задачи».

По последним официальным данным чиновников Иркутской области, в Украине погибли 20 уроженцев региона.

Последний раз Минобороны говорило о потерях 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.