Сотрудники новосибирского ТУАД пойдут под суд из-за откатов за признание плохих дорог хорошими

© Анастасия Кораблёва
Сотрудники новосибирского ТУАД пойдут под суд из-за откатов за признание плохих дорог хорошими
08 Апр 2022, 10:43

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела экспертов территориального управления автомобильных дорог. За откаты, по версии следствия, они вносили ложные данные об испытании дорог после ремонта.

Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении двух экспертов отдела контроля качества ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД).

По версии следствия, в 2020 году обвиняемые получили от представителей коммерческих организаций взятки на сумму 529 тыс. рублей (одна из экспертов получила 329 тыс. рублей, вторая — 200 тыс. рублей). Далее эксперты внесли ложные сведения в протоколы проведенных испытаний асфальтобетонных образцов, полученных на объектах реконструкции автомобильных дорог в Новосибирской области по государственным контрактам.

Еще одно дело о крупной коррупции в дорожной отрасли
Замглавы минтранса Новосибирской области Сергея Ставицкого и бывшего начальника ТУАД Михаила Чуманова обвиняют в хищении средств ТУАД в сумме более 1,5 млн рублей через аренду внедорожника. Кроме того, Чуманов обвиняется в получении взяток на общую сумму более 1 млн рублей за лоббирование интересов фирм, занимающихся ремонтом и строительством дорог

«При этом результаты проведенных исследований выявили несоответствие асфальтобетонных образцов специальным требованиям, которые они обязаны были внести в протоколы проведенных испытаний с указанием в них соответствующих заключений, — говорится в сообщении Восточного МСУТ СК России. — Действия обвиняемых обеспечили необоснованное подписание актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости таких работ, а также их оплату».

Уголовное дело будет рассматривать Карасукский районный суд.

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