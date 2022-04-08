МЧС рассказало о спасении новосибирской семьи из огня

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МЧС рассказало о спасении новосибирской семьи из огня
08 Апр 2022, 10:35

До прибытия пожарных из горящего дома в новосибирском поселке Низовка девочку и ее отца вынес родственник соседей. Огонь потушили за час. Ранее СК сообщил, что брат и сестра ребенка погибли, а в отношении главы семейства возбудили уголовное дело.

Из горящего дома в поселке Низовка жильцов выносил родственник их соседей, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области 8 апреля.

«До прибытия пожарных из горящей квартиры родственник соседей вынес на свежий воздух двух человек — мужчину (не пострадал) и девочку (госпитализирована в Тогучинскую районную больницу). К этому времени прибыло первое пожарно-спасательное подразделение», — рассказали в министерстве.

Пожар произошел вечером 7 апреля. Погибли двое детей 2006 и 2008 года. Их отец выпивал, а мать была на работе.

«Внутри одной из квартир происходило интенсивное горение, которое удалось ликвидировать в течение часа, — уточнили в МЧС. — В результате пожара в одной квартире огнем повреждены домашние вещи, мебель и стены на общей площади более 20 кв. метров, соседнюю квартиру пожарно-спасательные подразделения отстояли, не повреждена».

На месте продолжает работать группа спасателей, родственникам и соседям погибших оказывают экстренную психологическую помощь.

В отношении 54-летнего главы семьи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам), писала Тайга.инфо.


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