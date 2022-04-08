Депутат от ЛДПР пытался продавить точечную застройку в Новосибирске: «Теперь я – новый Жириновский»

© Предоставлено читателем. Евгений Лебедев (на заднем плане)

Комиссия Новосибирска по правилам землепользования и застройки отклонила скандальный проект перезонирования территории бывших казарм на улице Узорная под жилье. Его лоббировал депутат горсовета от ЛДПР, рассказали Тайге.инфо участники заседания. Представитель партии угрожал чиновникам уголовным делом и называл себя «новым Жириновским».

Группа компаний «Расцветай» захотела перезонировать под жилую застройку участок в Первомайском районе Новосибирска на улице Узорная, напротив библиотеки имени Куприна. Его площадь составляет около 2,5 га, и сейчас он находится в зоне военных и режимных объектов — на нем стоят старые казармы.

Перезонировать территорию просило ООО «Орион». Компания принадлежит ООО «Расцветай инвест», которым, в свою очередь, владеет Владислав Савельев — брат депутата Госдумы РФ Дмитрия Савельева («Единая Россия»).

Спорный участок находится рядом с железнодорожным переездом, и точечная застройка может серьезно ухудшить транспортную доступность в районе Матвеевского железнодорожного переезда, считают жители и депутаты Первомайского района.

«Надо рассматривать проблему в двух плоскостях: в нынешних реалиях и, когда будет автомобильная развязка на Матвеевке. Если мы говорим о нынешних реалиях, то [стройка повлияет] очень критично, — отметил в беседе с Тайгой.инфо депутат горсовета от Первомайского района Павел Горшков. — Железнодорожный переезд закрыт пять часов в день, еще час можно добавлять в летнее время, когда добавляются летние электрички. Переезд закрыт часто, плюс дачники на машинах, проехать невозможно. И, если сейчас развязать полномасштабную стройку — это будут еще грузовые машины. <…> Если появится развязка, я надеюсь, что ситуация в корне изменится».

«Новый Жириновский»

Комиссия по землепользованию отказалась перезонировать территорию. В ответ на это вице-спикер горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), который был в партии вместе с Савельевым до его ухода в «ЕР», разразился резким выступлением в адрес участников заседания, включая высокопоставленных чиновников и других депутатов.

«К моему глубокому сожалению, Жириновского больше нет, поэтому правду вам теперь буду говорить я», — заявил вице-спикер Лебедев под смех и ироничные аплодисменты присутствовавших (видеозапись имеется в распоряжении Тайги.инфо).

Дальше он сказал депутату горсовета Георгию Андрееву: «Закройте свой рот, товарищ Андреев!»

«Решения не предвидится, и хочу свое видение обозначить — как развивалась ситуация, — начал Лебедев выступление. — Я подчеркну, что комиссия год назад приняла это решение. Дальше член комиссии [депутат Андрей] Любавский, используя близость к телу, оказывает давление на мэра, ставит ему условие, что, если на следующий день не будет собрана комиссия, и решение не будет отменено, то ряд депутатов покинут фракцию ЛДПР, простите — КПРФ».

Члены фракции КПРФ, которые были на заседании, сказали Лебедеву, что это ложь. Но он продолжил еще эмоциональнее и оскорбительнее.

«Если вам [депутаты от Первомайского района Павел Горшков и Любавский] на троих с мэром не хватает мозгов понять, как будет развиваться ситуация в случае, если вы будете продолжать ее детонировать, я ее спрогнозирую для вас, а вы ему передайте и крепко подумайте, — заявил Лебедев. — Вариант номер один — комиссия принимает решение, и ситуация развивается управляемо и прогнозируемо. Вариант номер два — комиссия отказывает, тогда (в этой ситуации может оказаться любой застройщик, я никого здесь не лоббирую) мэрия должна вернуть деньги. В суд Первомайский районный поступает иск к мэрии о воспрепятствовании предпринимательской деятельности, это уголовная статья<…> Финал понятен! Мэр, его посадят! Благодаря этим товарищам».

Напоследок Евгений Лебедев снова сказал депутату Андрееву «закрой рот свой» и пошел на выход.

Георгий Андреев в беседе с Тайгой.инфо связал слова Лебедева с прямым лоббированием интересов застройщика. Более того, на первом ряду участников слушаний сидели исключительно те депутаты, которые, по его мнению, связаны с ГК «Расцветай».

«Раз за разом „Расцветай“ пытается получить возможность застроить эту территорию и сталкивается с противостоянием первомайских депутатов, — рассказал Андреев. — Результатом этого стало то, что депутат [горсовета Алексей] Михайлов был исключен из фракции КПРФ за предательство интересов избирателей в части улицы Узорная. Он демонстративно подписал документ, где поддержал абсолютно безумную идею строить поблизости от переезда несколько крупных зданий».

Также Андреев прокомментировал сравнение Лебедева себя с умершим Жириновским. «На мой взгляд, единственное его [Лебедева] качество как политика — это аккуратно и исполнительно выполнять задачи, которые ему ставит Дмитрий Савельев. Ни для кого не секрет, что вся история с его карьерой связана с тем, что он представляет Савельева в различных отраслях. Несмотря на то, что сейчас Лебедев говорил, что он никак не связан ни с какими застройщиками — это просто смешно».

Георгий Андреев намерен подавать на Лебедева в суд за его резкие высказывания в отношении фракции КПРФ и мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

«В данный момент „Расцветай“ и связанные с ней депутаты — это, по моему мнению, раковая опухоль Новосибирска. Сейчас они предстали во всей красе, они трясут своими значками — я не просматриваю в этом интересы жителей Новосибирска, я просматриваю в этом планомерное отстаивание интересов коммерческой структуры. Эта ситуация — вызов всем новосибирцам, „Единой России“, КПРФ, нормальным ЛДПР-овцам, которые, уверен, остались в этом городе», — считает Андреев.

