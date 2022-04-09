Один из потерпевших по делу о пытках иркутских заключенных перестал выходить на связь

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Пострадавший при пытках заключенный иркутской ИК-6 три дня не выходит на связь со своей представительницей. Она предполагает, что с ним «происходит что-то страшное». Сотрудники колонии же заявляют женщине, что «линия сломана».

Пострадавший при пытках заключенный иркутской ИК-6 Тахиржон Бакиев не выходит на связь с 6 апреля. Об этом сообщает правозащитный проект «Заправка 38» со ссылкой на представительницу Бакиева Наталью Юсупову.

«Предполагаю, что там что-то происходит страшное. Наши ребята звонят к ним в дежурную часть и требуют его живого к телефону, но там отвечают, что линия сломана, и он не может позвонить. 9 апреля 2022 года наши ребята приезжали в ИК-6, но там ничего не говорят, а просто молчат», — рассказала Юсупова.

По словам женщины, 7 апреля она прошла в колонию, чтоб взять характеристику на Бакиева, но сотруднику Ф. Саладаеву запретили выдавать Юсуповой документ.

«Я пыталась зайти к Саладаеву три раза, но меня игнорировал он и выгнал из кабинета. Далее я включила видеокамеру и попыталась заснять нарушения Саладаева на телефон. Когда я выключила камеру и пошла к выходу, Саладаев догнал меня и пытался вызвать оперотдел, чтоб меня задержали, тащил меня в кабинет, но я сопротивлялась, оскорблял меня, — утверждает женщина. — Зашла к Бакиеву, забрала у него кое-какие документы и уехала, и вечером 7 апреля он мне должен был позвонить, но так и не позвонил. [К поискам] подключились и другие люди. Жив ли он, никто не знает».

Ранее следователь вывел адвоката Дмитрия Дмитриева из дела о пытках заключенного Тахиржона Бакиева в иркутской ИК-6. Это было организовано, как считает юрист, обманным путем. Его завели в колонию под предлогом встречи с подзащитным, но допросили в качестве свидетеля после того, как отобрали всю технику.

Тахиржона Бакиева пытали в ИК-6. Разработчики оскорбляли его, когда он читал Коран. Позже они порвали книгу, писала Тайга. инфо.



Бакиев попросил помощи у администрации колонии, но вместо нее оперативники колонии Ерохин и Медников связали его скотчем, затащили в отряд и отдали разработчикам, которые начали избивать и пытать мужчину, говорила его жена. Пострадавшего избивали доской и насиловали шваброй.



Мужчину нашли под нарами только после того, как информацию о пытках передали в службу собственной безопасности ФСИН и Генпрокуратуру. Всё происходило уже во время московской проверки из-за насилия над Кежиком Ондаром, и только поэтому, как считают наблюдатели, был задержан начальник ИК-6 Алексей Агапов.



Уголовное дело возбуждено не только по насильственным действиям сексуального характера, но и по ч. 3 ст. 286 УК (превышение полномочий с тяжкими последствиями). Помимо Агапова и заключенных-разработчиков по делу проходят оперативники по фамилиям Ерохин и Медников.



Интересно, что Агапова не стали заключать под стражу. Следователь просил отправить начальника колонии в СИЗО, потому что тот пытался фальсифицировать протокол осмотра места изнасилования Бакиева, но суд ограничился домашним арестом. Облсуд в апелляции не принял во внимание слова Бакиева о том, что он опасается за свою жизнь, поскольку начальник колонии «имеет связи не только в правоохранительных органах, но и в преступном мире».

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