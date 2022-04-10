© t.me/kobzevii. Игорь Кобзев (в центре)

Иркутский губернатор отказался включить в антикризисный штаб представителей «Ассоциации предпринимателей Иркутской области». Ее председатель отметил, что подобные решения только сильнее дискредитируют государство.

Иркутский губернатор Игорь Кобзев («Единая Россия») отказался включить в антикризисный штаб по «обеспечению устойчивого функционирования экономики» представителей «Ассоциации предпринимателей Иркутской области». Об этом в инстаграме* сообщил ее председатель Михаил Ожиганов.

Он также опубликовал предложения ассоциации: установить минимальные налоги для пострадавших в кризис организаций (включая, налоги на недвижимость и землю), не проводить кадастровую переоценку земель и недвижимости в течение пяти лет (рост кадастровой стоимости влияет на повышение налогов), а также освободить от налога на недвижимость объекты площадью менее 500 кв. метров.

В ответ на позицию бизнесменов Кобзев сообщил лишь, что при расчете кадастровой стоимости «дополнительно будут учтены экономические, географические, демографические и другие показатели».

«Такую отписку можно было отправить на следующий день после получения обращения или например на одном из заседаний, где мы периодически встречаемся, но нет, представители власти избегают неудобных разговоров и дают ответ в аккурат до истечения установленных законом сроков ответа, — рассказал Ожиганов. — Чего боится глава региона? Почему избегает отрасль в которой работают сотни тысяч жителей региона? Вопросов к губернатору не мало!

Вместо того, чтобы в непростые времена объединиться и начать поднимать регион, создавать условия для экономического роста, власти всё больше себя дискредитируют и уклоняются от решений вопросов, которые сами же и определили как приоритетные».

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