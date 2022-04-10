Сотрудничавший со ФСИН заключенный рассказал о коррупции начальника ангарского СИЗО

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Один из заключенных ангарского СИЗО-6, который сотрудничал с администрацией, заявил о преступлении со стороны начальника изолятора. Ему обещали условно-досрочное в обмен на ремонт канцелярии, но обманули. Он обратился в Следственный комитет.

Заключенный Александр Бункин подал заявление о преступлении со стороны начальника ангарского СИЗО-6 Алексея Иванова. Он рассказал, что сотрудник ФСИН пообещал ему условно-досрочное освобождение в обмен на ремонт канцелярии штаба СИЗО, сообщила Тайге.инфо адвокат Бункина Юлия Чванова.

«Примерно в феврале 2021 года меня вызвал Иванов и сказал, что нужно купить стройматериалы, что [нужно] отремонтировать [помещение] <…>, и, если я это сделаю, то меня освободят по УДО и дадут поощрение. Также я смогу пользоваться спортзалом сотрудников, — говорится в опросе Бункина (копия имеется в распоряжении редакции). — Я согласился, так как очень хочу на свободу к своей семье. Он [Иванов] передал мне список стройматериалов, по которому я с помощью интернета приобрел на сайте „Леруа Мерлен“ и доставил сюда. <…> Сумма составила около 45 тыс. рублей».

Бункин оплачивал все через банковскую карту, но так и не получил УДО. После того, как его обманули, он обратился в Следственный комитет.

«Уголовное дело в отношении начальника СИЗО не возбуждено! Уверена, что это — вопрос времени», — отметила адвокат Юлия Чванова.

За помощью в представлении интересов Бункин обратился в фонд «В защиту прав заключенных»*. Отметим, что он, по словам других заключенных, не просто сотрудничал с администрациями исправительных учреждений, но и мог участвовать в пытках.

Другие заключенные знали Бункина как «Буню». Он был подозреваемым по громкому делу о пытках тувинца Тахиржона Бакиева в иркутской ИК-6, над которым издевались для дачи нужных следствию показаний против заключенных ангарской колонии №15, где в апреле 2020 года прошла акция протеста, которая была жестоко подавлена. Но в 2021 году его перевили в свидетели.

В начале апреля 2020 года после акции протеста в ИК-15, которую силовики называют «бунтом», сотни осужденных вывезли в иркутское СИЗО-1 и ангарское СИЗО-6. Там их били и насиловали, писала редакция со ссылкой на адвокатские опросы, заявления в СК и публичные заявления.

Начальник СИЗО-6 Арслан Мажидов не был ни уволен, ни отстранен. Вместо этого он возглавил ангарскую ИК-15, заключенных которой и пытали в его изоляторе. Мажидов еще в 2015 году отказывался исполнять закон и пускать в СИЗО членов Общественной наблюдательной комиссии. В августе его преемник Алексей Иванов не пускает даже адвокатов по делу о «бунте» под предлогом «письменной просьбы» следователя.

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