Министра культуры Новосибирской области отправили в отставку

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Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева уходит в отставку. Ее заменит Юрий Зимняков.

«Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева покидает свой пост и возвращается в сферу образования», — сообщила пресс-служба регионального правительства в своем телеграм-канале.

Исполняющим обязанности министра культуры назначен заместитель Ярославцевой Юрий Зимняков.

Наталья Ярославцева до 2008 года работала в новосибирской гимназии №10. 3 декабря 2008 года губернатор Виктор Толоконский назначил ее начальником департамента культуры Новосибирской области. 19 апреля 2010 года она стала министром культуры.



Ярославцева занимала пост министра культуры до осени 2013 года. Губернатор Василий Юрченко подписал ее заявление об уходе по собственному желанию 24 сентября. В тот же день она попрощалась со своими подчиненными.



Юрченко говорил, что первое заявление об отставке Ярославцева писала еще в 2011-м. До лета 2020 года она возглавляла Общественный совет по культуре при министерстве и работала директором государственного Новосибирского института мониторинга и развития образования. В июле 2020-го Ярославцева снова стала министром культуры.